Un Praiatortora che continua a vincerle tutte, un Trebisacce che potrebbe addirittura cancellare i playoff e una Rossanese che festeggia la salvezza matematica: questi alcuni dei temi principali che ha portato in dote il ventiquattresimo turno di Eccellenza raccontato, quest'ultimo, puntualmente tramite la top 11 stilata dalla redazione sportiva di LaC News24. Tra Malucchi che vince a Paola e Papaleo che batte a domicilio la Reggioravagnese, a spuntarla è Luca Aloisi: è lui l'allenatore della settimana e non solo per una matematica e complicata salvezza, quanto per la vittoria nel derby contro il Castrovillari in una gara maschi e in salita e sbrogliata proprio dal tecnico cosentino.

la difesa

Il modulo è il consueto 3-4-3 che vede tra i pali Muraca Il portiere dell'Isola CR è praticamente fondamentale e decisivo nell'1-0 dei suoi ai danni della Gioiese, rendendosi protagonista di almeno tre fatali interventi. Ad accompagnare Muraca è un suo compagno di squadra che compone il trio difensivo, ovvero Di Biase. C'è un altro giallorosso sulla linea a tre, ma stavolta non è dell'Isoa CR bensì del Trebisacce ed è riconosciuto in Curatelo. Altra prestazione maiuscola di Ghergo, capitano dello Stilomonasterace che sta contribuendo al raggiungimento di uno storico traguardo playoff.

Il centrocampo

Cliente ormai abituale della top 11 Waller dello Stilomonasterace, man of the match nei tre punti conquistati in casa della Reggioravagnese. Come ogni derby che si rispetti serve grinta, personalità e carattere per poterli vincere e tutti e tre questi elementi risiedono in Andrea Castellano, faro della Rossanese. Il Brancaleone sorride anche grazie ad Angì e adesso vede il quinto posto. Buona la prestazione di Heredia J., in forza al Trebisacce e tra i migliori nella sfida in casa della Paolana.

L’attacco

Si arriva così al tridente offensivo che è guidato, innanzitutto, da uno straripante e possente Thiakane: il centravanti del Praiatortora abbatte la Virtus Rosarno con una doppietta. Fondamentale anche il contributo, gol a parte, di Florez nella vittoria sul campo del Soriano Fabrizia mentre chiude il reparto Azzinnaro della DBR Luzzi.