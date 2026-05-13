Tutto pronto per l’ultimo atto della fase regionale. Lo stadio di Trebisacce si veste a festa per ospitare la finalissima playoff del campionato di Eccellenza calabrese. A contendersi il passaggio del turno saranno i padroni di casa del Trebisacce, i "delfini giallorossi", e la rivelazione Stilomonasterace.

Il Trebisacce arriva all'appuntamento con il vantaggio del fattore campo, un elemento che in queste categorie può trasformarsi nel dodicesimo uomo in campo. Nel campionato, il Trebisacce ha chiuso al secondo posto, a +9 sullo Stilomonasterace, conquistando 72 punti (23V – 3P – 4S, 68 reti realizzate e 19 subite. Di contro, proprio lo Stilomonasterace, di punti ne ha ottenuti 63 (19V – 6P – 5S, 60 reti a favore e 18 a sfavore). Se per i padroni di casa basterà anche un pareggio (supplementari compresi), gli ospiti saranno chiamati a vincere, vincolo obbligatorio per il passaggio del turno. I giallorossi cercheranno di sfruttare l'entusiasmo della propria tifoseria per superare l'ostacolo ospite, compagine solida e capace di grandi imprese in trasferta. Si prevede una partita tattica, dove ogni minimo errore potrebbe costare caro. La posta in palio, del resto, è il pass per rappresentare la Calabria nel prestigioso palcoscenico degli spareggi nazionali per la Serie D.

La squadra che al triplice fischio (o al termine degli eventuali supplementari) sarà la regina della propria regione non avrà tempo per riposare. Il calendario della LND è già tracciato e prevede un incrocio di fuoco con la Sicilia. La vincente della finale calabrese affronterà infatti il Kamarat 1972, agguerrita formazione militante, alla sua prima esperienza, nel Girone A dell'Eccellenza siciliana. La vincitrice calabrese giocherà il primo match di andata in casa il prossimo 24 maggio cercando di ipotecare la qualificazione. Mentre il ritorno del 31 Maggio si giocherà in Sicilia, nel fortino del Kamarat, potenzialmente la sfida decisiva, dove si deciderà chi potrà continuare la scalata verso la quarta serie. Per la squadra calabrese che uscirà vincente da Trebisacce, il confronto con il Kamarat 1972 sarà un test di fuoco. La Sicilia ha sempre vantato formazioni tecniche e piazze molto calde, rendendo la trasferta del 31 maggio una vera e propria "bolgia".

Solo le 7 vincitrici di queste finali otterranno il pass diretto per la Serie D 2026/2027. In questi spareggi nazionali, la gestione della partita è fondamentale. Cambiano i criteri per il passaggio del turno abbandonando quelli regionali. In caso di parità nel computo totale delle reti, saranno valutati i gol in trasferta che hanno ancora valore doppio (a differenza delle competizioni UEFA attuali) per determinare la squadra vincente. Se la parità persiste anche considerando i gol fuori casa, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente i tiri dal dischetto.

A Trebisacce è già caccia al biglietto, con la città tappezzata di giallorosso per spingere i delfini verso un traguardo storico. Dall'altra parte, lo Stilomonasterace non sarà solo, è previsto un nutrito seguito di tifosi pronti a risalire la costa ionica per sostenere la propria squadra in quella che è già stata definita "la partita dell'anno". Vincere i playoff nazionali è spesso considerato più difficile che vincere il campionato stesso. Richiede una tenuta fisica e mentale incredibile. Si gioca fino a giugno inoltrato, spesso sotto temperature elevate, affrontando realtà di altre regioni con budget e ambizioni importanti. Domenica sarà il campo a parlare, la Calabria cerca la sua regina per tentare l'assalto alla Serie D. Insomma, il Trebisacce o lo Stilomonasterace, dopo la finale regionale, sono a sole quattro partite (due turni) dal trasformare una splendida stagione in un'impresa leggendaria.