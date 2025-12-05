Si avvicina il giro di boa, con solamente tre giornate al termine del girone di andata che permetterà di avere una parziale (e più chiara) situazione complessiva. All'orizzonte c'è dunque il tredicesimo turno del campionato di Eccellenza, e anche stavolta in programma ci sono incroci delicati.

Le prime due

Entrambe le parti preferiscono non dirlo, ma è di fatti un duello tra Praiatortora e Trebisacce in vetta. Continua la lotta a distanza, con le prime due della classe impegnate entrambe in casa. La capolista Praiatortora attenderà un'Isola Capo Rizzuto reduce dallo 0-0 casalingo di settimana scorsa, mentre la compagine di Viscardi sette giorni fa ha mandato un ulteriore ruggito violando per la prima volta in stagione il Tarsitano di Paola.

Dieci risultati utili di fila (nove vittorie e un pareggio) per un Trebisacce che non conosce ostacoli. I giallorossi però non intendono fermarsi e sono decisi a non fare sconti neanche alla Gioiese, quest'ultima con l'acqua alla gola e in zona play out.

Le altre gare

Domenica, però, i riflettori saranno puntati sulla supersfida, ad alta quota, tra Virtus Rosarno e Reggioravagnese: i locali, quarti in classifica, ospitano la compagine di Candido che è sopra di un solo punto in graduatoria. Ciò fa capire l'importanza della posta in palio. Da attenzionare, e non poco, il match tra Stilomonasterace e Rossanese, soprattutto per questi ultimi che avranno tanto da perdere. Surreale, infatti, vedere i rossoblù immischiati in zona play out, al quart'ultimo posto. Sogna i play off invece la formazione di mister Papaleo.

Altra sfida che potrebbe dare uno scossone alla griglia alta di classifica è quella tra DBR Luzzi e Paolana. Due stati d'animo completamente opposti, con la Paolana che sembra in caduta libera e con quella luzzese in netta ripresa.

buccia di banana per la Palmese, che farà visita a un Castrovillari ancora ultimo e con la penalità ma alquanto ostico. Il Brancaleone, infine, sarà di scena al giovane Cittanova.

Il programma

Bocale-Soriano Fabrizia

Castrovillari-Palmese

Cittanova-Brancaleone

DBR Luzzi-Paolana

Praiatortora-Isola CR

Stilomonasterace-Rossanese

Trebisacce-Gioiese

Virtus Rosarno-Reggioravagnese