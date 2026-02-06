Inizia la fase più delicata della stagione e il campionato di Eccellenza, nel prossimo weekend, proporrà la ventesima giornata, un turno che potrà offrire risposte importanti soprattutto nella corsa ai play off. Questo il programma.

Le prime due

La capolista Praiatortora ha messo le basi per la fuga con vista sulla Serie D. I tirrenici vantano otto punti di vantaggio sulla seconda e, dopo la vittoria sul campo del Bocale, sono attesi da un altro lungo viaggio. La formazione di mister Viscardi sarà infatti di scena sul campo della Reggioravagnese, in piena lotta per un posto nei play off.

Periodo invece alquanto opaco per il Trebisacce, ancora senza vittorie nel 2026. I delfini faranno visita al fanalino di coda Cittanova, in una gara che rappresenta un’occasione per rilanciarsi e mettersi alle spalle il rallentamento delle ultime settimane.

Le altre gare

Tra le squadre più in forma del campionato spicca senza dubbio lo Stilomonasterace, autentica favola della stagione e attuale terza forza del torneo. La squadra di mister Papaleo ospiterà un Castrovillari in netta ripresa, come dimostrato dalla bella vittoria ottenuta nello scorso turno.

Ottimo anche il cammino della Paolana, quarta in classifica e a tre lunghezze proprio dallo Stilomonasterace. La formazione di Corapi, dopo aver fermato la Reggioravagnese, punta a sfruttare il secondo impegno casalingo consecutivo contro l’Isola Capo Rizzuto, a caccia di punti per una posizione più tranquilla.

Si annuncia come sfida del riscatto quella tra DB Rossoblù Luzzi e Bocale, entrambe reduci da due pesanti sconfitte: i cosentini per rientrare nella griglia play off, i biancorossi per allontanarsi dalla zona pericolosa.

Match da tripla tra Palmese e Brancaleone, con i neroverdi galvanizzati dal derby vinto sette giorni fa, mentre i rossoblù sono chiamati a reagire dopo la sconfitta di Soriano, che ha rallentato la corsa verso l’obiettivo dichiarato dei primi cinque posti.

Proprio il Soriano Fabrizia sarà impegnato sul campo della Rossanese, che non ha ancora scongiurato lo spettro dei play out e ha bisogno di punti.

Il turno si chiude con il derby tra Virtus Rosarno e Gioiese, con i viola in piena rincorsa salvezza.

Le partite

Brancaleone-Palmese

Cittanova-Trebisacce

Dbr Luzzi-Bocale

Paolana-Isola CR

Reggioravagnese-Praiatortora

Rossanese-Soriano Fabrizia

Stilomonasterace-Castrovillari

Virtus Rosarno-Gioiese