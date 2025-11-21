Di forza e di carattere la vittoria della Virtus Rosarno contro la DB Rossoblù Luzzi, in occasione della decima giornata del campionato di Eccellenza. La formazione amaranto si rialza infatti dopo la sconfitta contro la capolista Praiatortora e, davanti al proprio pubblico, batte una squadra costruita senz'altro per i piani alti e dunque, da un certo punto di vista, diretta concorrente. Man of the match è stato Saverio Staropoli, autore del gol decisivo e che permette alla squadra di mister Nocera di occupare il terzo posto, a meno tre dalla seconda piazza.

Parla Staropoli

Proprio Staropoli, protagonista della sfida, ripercorre quella gara ai nostri microfoni: «Una vittoria importante, dura e sofferta, ma cercata ovviamente. Tre punti che ci permettono di stare nei piani alti». Quello contro la Db Rossoblù Luzzi potrebbe essere definito appunto un big match per le ambizioni di entrambe, proprio come quello di Praia. Ecco però cosa è cambiato, secondo il centrocampista, rispetto al ko in terra praiese: «Contro la DB Rossoblù Luzzi è stato di sicuro un big match, una partita dove non bisognava abbassare la guardia. Rispetto a Praia, a mio modo di vedere, è cambiato poco perché le nostre ambizioni sono sempre rivolte nel far bene partita dopo partita».

Terzo posto che permette di mantenere la scia di un Trebisacce che va a mille. La Virtus Rosarno corre verso quelle che sono le proprie aspettative: «Trebisacce è senza dubbio una squadra che va forte, dobbiamo dare ancora tanto al campionato ma ovviamente è molto lunga da qui alla fine come sappiamo benissimo, e cercheremo di non deludere le aspettative che ovviamente nella testa di ogni calciatore credo che siano sempre alte».

Gol e prestazioni

Il focus si sposta poi su Staropoli stesso, protagonista ancora una volta decisivo: «Per quanto riguarda me, cerco di stare sempre concentrato su quelli che sono i miei compiti principali all’interno del campo. Quanto alla finalizzazione invece non mi posso lamentare, avendo messo a referto 5 gol, ma nemmeno accontentarmi. Questa è stata una rete decisiva, come quella a Soriano, ma il merito va a tutta la squadra per le vittorie. Ora bisogna restare con la testa bassa e concentrati perché ogni partita per me ha sicuramente una storia propria».

Centrocampista ma con caratteristiche prettamente offensive, prediligendo l'inserimento. Quest'anno, sicuramente, queste sono abilità che possono venire maggiormente valorizzate con lo spessore dei compagni in rosa: «Ho dei compagni di spessore, ci aiutiamo l’uno con l’altro e siamo un ottimo gruppo. Amo affacciarmi nella zona offensiva, ma come bene sappiamo bisogna dare il giusto equilibrio. Secondo il mio punto di vista e le mie caratteristiche quanto bello è far goal o aiutare un compagno di squadra a farlo, altrettanto bello è recuperare palloni e correre a tutto campo per aiutare la squadra, sempre mantenendo bene la posizione».