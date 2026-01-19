Cosentini che salgono al quarto posto dopo il successo in rimonta contro la Gioiese (2-4): «Play off? Siamo in corsa da ottobre, ma non dobbiamo commettere passi falsi»
Succede di tutto allo stadio Lo Presti di Palmi, nel match tra Palmese e DB Rossoblù Luzzi valido per la diciassettesima giornata del campionato di Promozione B. Alla fine a spuntarla sono i cosentini che si impongono per 2-4 dopo una partita al cardiopalma e dopo i ragazzi di mister Magarò erano anche andati sotto di due reti. A deciderla è stata praticamente la batteria offensiva dal momento che a segnare sono stati Mosciaro, Azzinnaro, Catania e Percia Montani a conferma dell'enorme potenziale d'attacco. I neo campioni della Coppa Italia Dilettanti proseguono la loro corsa ai vertici della classifica e salgono al quarto posto.
Parla Magarò
Dopo il match si è espresso Mario Magarò, il tecnico più giovane del campionato, ai microfoni di LaC News24: «Siamo partiti male, ma a Palmi abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo perché è nelle difficoltà che si vedono queste cose. Abbiamo cambiato qualcosa già dopo la prima mezz'ora, ovvero un triplo cambio per cercare di ribaltarla e così è stato».
Continua la folle rincorsa ai play off e con il terzo posto distante solo un punto: «Siamo in ricorsa da ottobre, ma sappiamo che dobbiamo cercare di essere sempre più costanti perché altrimenti l'obiettivo non si raggiunge».
Gioco, gol e idee. Quanto piace questa DBR?: «Questa è una squadra che ha un gran potenziale - continua Magarò - e ha grossi margini di miglioramento. Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno perché non si deve smettere mai di aggiungere qualcosa e richiedere sempre qualcosa in più. Sono contento, perché questi ragazzi mi stanno dando tanto».