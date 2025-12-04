Fase di stagione delicata per la Vigor Lamezia, attualmente immischiata in piena zona play out dopo quattordici giornate del campionato di Serie D (girone I). Biancoverdi infatti con una sola vittoria nelle ultime sei uscite, ma con diversi episodi dettati anche dalla sfortuna.

Parla il ds Caterino

A fare il punto sul cammino vigorino è il direttore sportivo Giovanni Caterino, in esclusiva ai microfoni di LaC News24, partendo dalla sconfitta-beffa in casa della capolista Savoia: «Più che rammarico direi che c'è fastidio, soprattutto se fai gol al novantesimo e poi lo subisci al novantacinquesimo. C'è inoltre dispiacere per l'ennesimo gol annullato, il terzo stagionale, e su questo punto dobbiamo iniziare a farci sentire perché come detto sono già tre i fuorigioco inesistenti fischiati a nostro sfavore, poi per la partita persa ci sta e bisogna accettare il verdetto del rettangolo di gioco».

Insomma, la formazione di mister Renato Mancini sgomita per una posizione di classifica più tranquilla, e con una tabella di marcia che poteva essere migliore: «Qualche punto in classifica manca - continua il ds - ma in ogni caso i punti sono questi e non possiamo farci niente. Sapevamo di dover disputare una stagione per raggiungere la salvezza, ma se si pensa alle prestazioni precedenti magari qualche punto in più era più veritiero.

Questione infortuni

Insomma, un percorso in cui le difficoltà non sono mancate e, tra queste, c'è anche quella riguardante un'infermeria che non sembra volersi svuotare: «Alla fine, nel corso del cammino, le cose si compensano - continua Caterino - ma dobbiamo considerare anche il fattore infortuni e un'infermeria costantemente piena che sta tenendo bloccati diversi giocatori importanti per noi. Inoltre non siamo una squadra come, per esempio, Reggina o Nissa con un organico lungo e pieno di giocatori importanti, dunque anche le due o tre assenze le soffriamo. A tal proposito, ricordo le indisponibilità di Mascari e Colella che per noi sono profili fondamentali e che quando torneranno daranno certamente il loro contributo».

Intervento sul mercato

Con l'avvento di dicembre, inizia a ravvivarsi anche il mercato invernale e con la Vigor Lamezia che potrebbe anche intervenire. Ecco il punto in tal merito del direttore sportivo: «In questo momento pensiamo innanzitutto ad alleggerirci, poi se c'è la possibilità di prendere un tassello idoneo al progetto, ben venga. Faremo delle entrate mirate, fermo restando che se avessimo avuto la rosa al completo fin da inizio stagione staremmo parlando di altro».

Tre giornate al termine del girone di andata, con la formazione vigorina che all'orizzonte ha due scontri diretti consecutivi per la salvezza, ovvero Messina e Sancataldese: «Noi dobbiamo cercare di ottenere il massimo, a prescindere dall'avversario. Ovviamente Messina e Sancataldese sono due avversari diretti, ma la mentalità dovrà essere sempre la stessa anche in occasione dell'ultima del girone di andata, contro l'Igea Virtus».