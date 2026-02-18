Apoteosi DB Rossoblù Luzzi: i cratensi tornano dalla Sicilia con una storica qualificazione ai quarti di finale della Coppa Italia Dilettanti (Fase Nazionale). I ragazzi di Salerno hanno infatti superato con un secco 0-3 l'Unitas Sciacca, dopo l'1-1 di Montalto di una settimana fa.

La partita

Allo stadio Gurrera di Sciacca finisce con un sorprendente 0-2 e con la compagine del presidente Luca Gencarelli che sogna a occhi aperti. Ospiti più incisivi e cinici rispetto ai locali che sono invece molto più spreconi. Vantaggio rossoblù dopo soli dodici minuti grazie a un eurogol di Manolo Mosciaro, che infila Elezaj in mezza sforbiciata.

Poi iniziano a spingere i padroni di casa, che collezionano diverse occasioni ma senza riuscire a capitalizzare. L'opportunismo calabrese porta anche al raddoppio, sul finire di primo tempo, con Miceli che supera Elezaj e trova il suo terzo gol stagionale. Agli sgoccioli del duplice fischio i siciliani vanno vicinissimi al gol che avrebbe riaperto la partita, ma Mangiaracina viene fermato dalla traversa.

Il pomeriggio delle meraviglie per la DB Rossoblù Luzzi continua anche nel secondo tempo, così come quello horror dei siciliani che capitolano definitivamente al 58’ quando il portiere Elezaj si avventura in una sciagurata entrata su Mosciaro che viene steso e procurandosi un rigore sacrosanto: dal dischetto ci va Azzinnaro che spiazza il subentrato Rizzuto. In quel di Luzzi si sta scrivendo la storia.

Il tabellino

UNITAS SCIACCA: Elezaj; caternicchia, Rallo (11' st Rizzuto), Garufo, Pierce; Concialdi, D'Aleo (15' st Chinnici), Licata (29' st Guadagnoli); Mangiaracina, Morleo, Moser. A disp.: Foscari, Calagna, Mannino, Retsos, Geraci, Pisciotta. All. Brucculeri

DBR LUZZI: Corno; Bruno S. (19' st Federico), Miceli, De Nisi, D'Acri; Filidoro, Boscaglia, Casella (43’ st Mudasiru); Mosciaro (23' st Dirane), Percia Montani (15' st Catania), Azzinnaro (35' st Leta). A disp.: D'Amato, Cannataro, Magnavita, Sicoli, Bruno D., Gualtieri, Godoy. All. Salerno

ARBITRO: Giorgio Guarino di Avellino

MARCATORI: 12' pt Mosciaro, 43' pt Miceli, 13' st Azzinnaro

NOTE: Ammoniti: Moser (US), Casella (DBR). Al 10' st espulso il portiere Elezaj (US) Rec.: 1' pt-6’ st