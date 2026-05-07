Continua il sogno della Gioiese Under 19 che, dopo aver battuto il Bocale nella finale regionale del campionato Juniores, si appresta ora ad affrontare gli ottavi di finale della fase nazionale. Proprio ieri, inoltre, si è svolta la gara di andata contro i pari età del Bagheria e con la sfida terminata con un pirotecnico 3-3.

la partita

I giovani viola dimostrano ancora una volta di avere cuore e grinta, come testimonia anche l'iniziale inerzia della gara e con i calabresi sotto di due reti dopo appena quindici minuti di gioco. Siciliani forti e organizzati ma allo stesso tempo, gli Aquilotti non hanno mai mollato o perso la lucidità reagendo da grande squadra.

Prima Francesco Migale apre le porte alla rimonta, poi Morale ristabilisce l'equilibrio. L'entusiasmo cresce e Stefano D'Agostino allora firma addirittura il clamoroso sorpasso. Partita ribaltata con carattere, qualità e fame, poi la beffa nel finale che pone il risultato sul 3-3. Amarezza ma anche la consapevolezza di essere vivi, forti e pronti. Sabato la gara di ritorno in terra palermitana, per un'altra battaglia. Nulla è deciso e il sogno può continuare.