Un assist decisivo e una prestazione che non è passata inosservata. Costantino Favasuli, esterno calabrese (di Ardore) ed ex giocatore del Catanzaro, si è preso la scena nel successo per 1-0 del Napoli contro il Bologna, servendo a Lobotka il pallone che ha contribuito alla rete della vittoria. Una prova che ha incassato anche gli elogi di Lele Adani, che durante La Domenica Sportiva su Rai ha dedicato parole importanti al giovane calciatore.

«Favasuli? Ho parlato con il padre quest'estate, questo ragazzo ha fame, vera: non si fermerà», ha raccontato Adani, soffermandosi sulle qualità e soprattutto sulla mentalità del giocatore reggino. L’ex calciatore, attuale telecronista Rai, ha sottolineato anche la particolare duttilità di Favasuli: «È un terzino e ha determinato giocando da ala». Una caratteristica che può rappresentare un'arma importante nel percorso di crescita del calciatore, capace di interpretare più ruoli sulla fascia e di incidere anche in zone più avanzate del campo. Adani ha poi allargato il discorso ai giovani italiani, indicando Favasuli come uno dei profili sui quali puntare: «Sono quei ragazzi italiani da tenerci stretti, abbiamo proprio bisogno di un ragazzo come lui». Dietro le parole di Adani c'è anche un incontro avvenuto durante l'estate proprio in Calabria. L'ex calciatore ha raccontato di aver trascorso alcuni giorni ad Ardore Marina, ospite dell'amico Beppe Bova, e di aver avuto in quell'occasione un confronto con il padre di Favasuli, originario della zona: «Quest'estate ero ad Ardore Marina dal mio fratello Beppe Bova, ospite, posto magnifico, gente che saluto, e ho parlato con il padre di Costantino che è di quelle zone», ha spiegato Adani.