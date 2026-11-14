La squadra di Leandro Greco è ultima con un solo punto e deve reagire dopo tre sconfitte consecutive. Al Simonetta Lamberti una sfida delicatissima per provare a ridurre il distacco dalla zona play-out

Il Crotone cerca lo scatto d’orgoglio sul campo della Cavese, nella gara in programma domani alle 14.30 al Simonetta Lamberti e valida per la 14/a giornata del girone C di Serie C. Per gli squali si tratta di una sfida delicatissima, in una fase della stagione nella quale ogni passo falso rischia di rendere ancora più complicata la rincorsa alla salvezza. La formazione allenata da Leandro Greco occupa infatti l’ultimo posto in classifica con un solo punto, a nove lunghezze dal Cosenza, penultimo a quota 10. La zona play-out è distante nove punti, mentre per raggiungere la salvezza diretta servono al momento 14 punti in più.

Il Crotone arriva all’appuntamento dopo tre sconfitte consecutive e con la necessità di ritrovare risultati e fiducia. Nell’ultima giornata gli squali sono stati battuti 1-0 in casa dal Giugliano, dopo il 4-2 subito a Potenza al termine di una gara nella quale i rossoblù erano riusciti a portarsi avanti di due reti. Greco dovrà inoltre fare i conti con alcune assenze. Armini sconterà la squalifica, mentre Ervin Bashi è impegnato con la nazionale albanese Under 21. Restano da valutare le condizioni di Musso, Napolitano, Pierangeli e Spadoni, che hanno svolto lavoro differenziato.

Di fronte ci sarà una Cavese che occupa una posizione decisamente più tranquilla, con 16 punti, e che nell’ultimo turno ha pareggiato 2-2 sul campo dell’Altamura, rimontando per due volte lo svantaggio. Per il Crotone sarà dunque una partita da affrontare con la massima attenzione, anche in vista del successivo appuntamento allo stadio Ezio Scida, dove arriverà il Cosenza per un derby che potrebbe assumere un peso ancora maggiore nella corsa alla salvezza.