«È senza ombra di dubbio il momento più difficile da quando abbiamo il Crotone». È quanto afferma il presidente del club rossoblù, Gianni Vrenna, in una nota diffusa oggi, alla vigilia della sfida interna contro il Cosenza, in programma sabato allo stadio Ezio Scida e valida per la 15ª giornata del campionato di Serie C.

«Vedere il Crotone in difficoltà fa male – sottolinea Vrenna –. Purtroppo, in questo momento, le parole servono a poco. Nessuna dichiarazione può cambiare la classifica o attenuare l’amarezza di chi ama questi colori». Il presidente difende il lavoro portato avanti dalla società e dal settore sportivo, sottolineando come le scelte siano state effettuate cercando di conciliare «le esigenze tecniche con l’equilibrio economico». Vrenna ribadisce inoltre la fiducia nel progetto tecnico e nell’allenatore, evidenziando la presenza di «tanti giovani promettenti» e un’identità di gioco che, a suo giudizio, la squadra ha mostrato in diverse occasioni. Ma il numero uno del Crotone riconosce anche la gravità della situazione: «Sarebbe però sciocco ignorare che, finora, i risultati non ci stanno dando ragione. Le prestazioni devono tradursi in punti e la classifica ci impone di fare di più».

Il Crotone, ultimo in classifica, è dunque chiamato a una reazione nel derby contro il Cosenza. «La nostra responsabilità – aggiunge Vrenna – è correggere gli errori e trovare le risposte sul campo». Il presidente conferma quindi il sostegno alla squadra e allo staff: «Restiamo al fianco della squadra e dello staff, con la convinzione di poter raggiungere l’obiettivo che ci siamo posti, anche se oggi può apparire proibitivo». E ai tifosi, dei quali comprende «l’amarezza», assicura che «la volontà di portare avanti questo progetto resta ferma».

«Il lavoro e la perseveranza sono l’unica strada per uscire da questo momento – conclude Vrenna –. Continueremo a percorrerla con determinazione, senza mollare di un centimetro».