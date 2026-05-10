Il Cotronei conquista la salvezza e resta in Promozione al termine della finale play out contro il Rende, battuto 2-0 allo stadio “Baffa”. Una sfida segnata anche da momenti di forte apprensione per il malore accusato da un tifoso locale, episodio che ha portato alla momentanea sospensione dell’incontro e all’intervento dell’elisoccorso.

La gara, iniziata alle 15.30, aveva visto i padroni di casa chiudere il primo tempo avanti di misura sull’1-0. Intorno alle 16.50, però, il match è stato fermato per consentire i soccorsi al sostenitore colto da malore sugli spalti. L’elisoccorso è atterrato direttamente sul terreno sintetico dell’impianto crotonese tra la preoccupazione generale. Al momento non si conoscono le condizioni del tifoso.

Dopo la ripresa del gioco, il Rende è andato vicino al pareggio, sfiorando una rete che avrebbe potuto riaprire completamente la sfida. A trovare il colpo decisivo, invece, è stato ancora il Cotronei che al 47’ ha firmato il raddoppio, chiudendo definitivamente i conti e facendo esplodere la festa dei tifosi di casa.

La formazione guidata da mister Laratta centra così una salvezza pesantissima al termine di una stagione sofferta, conquistando la permanenza nel campionato di Promozione. Epilogo amaro, invece, per il Rende del presidente Lucio Marrello, costretto alla retrocessione in Prima Categoria dopo la sconfitta nella finale play out.