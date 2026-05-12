L'ex capo del Coni deposita l'atto in Federazione. Con l'appoggio di Serie A, B, calciatori e allenatori, Malagò sembra viaggiare spedito in vista dell'assemblea elettiva del prossimo 22 giugno

Giovanni Malagò rompe gli indugi e punta ufficialmente al vertice della Figc. Come preannunciato, l’ex numero uno del Coni formalizzerà la propria corsa alla presidenza nella mattinata di mercoledì 13 maggio, depositando la documentazione necessaria presso la sede della Federazione. Una scelta di tempo ponderata, dettata dal rispetto verso gli impegni internazionali e la visita a Roma di Kirsty Coventry, esponente di spicco del Cio. «Ho mantenuto la promessa – ha dichiarato Malagò – confermando che presenterò la candidatura subito dopo gli incontri istituzionali».

La strada verso l'assemblea elettiva del 22 giugno sembra spianata da una solida rete di alleanze. Malagò può infatti contare su un fronte compatto che vede schierate la Lega Serie A, l’Associazione Calciatori e quella degli Allenatori. A blindare ulteriormente la sua posizione è arrivato, nella serata di martedì 12 maggio, anche il sostegno ufficiale della Lega Serie B, rendendo la sua corsa ancora più solida in vista della sfida elettorale.