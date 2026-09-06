Impresa storica di Kimi Antonelli al Gran Premio d’Italia. Il pilota italiano della Mercedes, leader del Mondiale piloti, conquista una vittoria straordinaria a Monza, al termine di una gara da film iniziata dalla 19ª posizione. Antonelli rimonta giro dopo giro e centra un successo che riporta un pilota italiano sul gradino più alto del podio di Monza dopo 60 anni. L’ultimo a riuscirci era stato Ludovico Scarfiotti, al volante della Ferrari, nel lontano 1966.

Alle spalle di Antonelli chiude il compagno di squadra George Russell, per una doppietta Mercedes che rende ancora più speciale il trionfo del giovane italiano. Terzo posto per Max Verstappen con la Red Bull. Ai piedi del podio le due McLaren di Lando Norris, quarto, e Oscar Piastri, quinto. Soltanto sesto Lewis Hamilton, unica Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Charles Leclerc.

La gara del monegasco è infatti terminata dopo appena quattro giri, quando Leclerc è finito contro le barriere, mettendo fuori causa la Ferrari. Fuori dalla corsa anche Fernando Alonso e Lance Stroll. Per Antonelli è una vittoria dal peso enorme: oltre al significato storico del successo davanti al pubblico italiano, il pilota Mercedes rafforza la propria leadership nella classifica del Mondiale piloti, allungando sui principali rivali. Una giornata destinata a entrare nella storia della Formula 1 italiana: sessant'anni dopo Scarfiotti, Monza torna a parlare italiano.