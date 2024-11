Un sabato con tante palpitazioni per gli appassionati di calcio a cinque. Nel torneo interregionale prosegue la marcia degli jonici che volano in testa alla classifica. In Serie C, invece, la Gallinese aggancia in testa la Duelle Cetraro

Emozioni e tanto divertimento per quanti seguono le squadre di calcio a cinque. La Calabria sta avendo un suo ruolo da protagonista nel torneo di Serie B, le prestazioni nel girone G sono a favore proprio delle compagini regionali. Una su tutte svetta in solitaria alla testa della classifica nel settimo turno, approfittando del riposo settimanale dei pugliesi del Diez. Il primato della Blingink Soverato è arrivato raggiungendo la sesta vittoria consecutiva, la marcia del gruppo sembra inarrestabile.

L’ultima vittoria è maturata sul campo del Carovigno per 6-3, trascinati dal sempre encomiabile Piovesan e con un gioco corale che sta diventando sempre più una certezza per puntare in alto. Dopo cinque vittorie di fila è arrivato uno stop per il Nausicaa, ha ceduto le armi di misura col Ferrandina per 4-3. I primi tre punti in campionato per gli avversari sono arrivati in una gara molto tirata, per la squadra allenata da De Marchi questo stop non cancella di certo quanto fatto di buono, sinora, da neopromossa. Nausicaa terzo e Casali del Marco al quarto posto, grazie al 4-2 contro il Noci. Contro l’ultima in classifica, la squadra gialloblu ha confermato i progressi degli ultimi tempi, restare nelle zone alte non sarà un’utopia.

Diversa la lotta in Serie C1, un torneo dove si sono stabiliti tre blocchi: due squadre lottano per il primato, altre tre-quattro per la zona playoff, tutte le altre per la salvezza. L’ottavo turno registra l’aggancio della Gallinese al Cetraro, 19 punti per entrambe e soprattutto una lotta per la promozione che potrebbe essere giocato davvero pallone su pallone. La vittoria dei reggini in casa contro l’Icierre Lamezia per 6-2 ha un peso non indifferente, gli ospiti sono agganciati in classifica dal Città di Fiore, trionfante per 2-0 sulla Reghion a dimostrazione di come i silani siano tra le squadre più in forma del momento. Pareggiano 2-2 Farmacia Arturi e Reggio Calabria, tre colpi hanno animato le zone calde, sette squadre ora sono racchiuse in due punti. 6-3 per Mirto contro Cittanova ed ennesime proteste arbitrali per i locali, nonostante la vittoria. Seconda vittoria di fila per le Pantere Nere Catanzaro, 5-2 al Rovito. Infine, l’unico blitz esterno di giornata con un peso importante sul morale: 4-0 della Cariatese sulla Nuova Fabrizio, una squadra che a inizio stagione di certo pensava a ben altro tipo di campionato.