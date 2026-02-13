Una trasferta perfetta per la Cadi Antincendi Futura, che nella 19ª giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5 espugna con un netto 6-1 il campo dell’Itria e si conferma in piena zona play-off.

La squadra reggina ha mostrato una prova superlativa, sia sul piano tecnico che mentale, compensando le giocate del leader pugliese Honorio. Subito in vantaggio dopo 34 secondi con Pizetta, i giallo-blu hanno preso il controllo del match con continui pericoli: traversa di Pizetta, pali colpiti da Pedro Mendes e Kadu, parate decisive di Parisi in porta.

Nel secondo tempo la Cadi Antincendi ha incrementato il vantaggio: gol di Simone Minnella, seguito dai sigilli di Pizetta, Pedro Mendes e Kadu, mentre Laddomada ha firmato la rete della bandiera per i pugliesi.

I quintetti iniziali: Itria – Palazzo, Ferri, Ricci, Laddomada, Punzi. Cadi Antincendi Futura – Kadu, Pedro Mendes, Falcone, Pizetta, Parisi.

Con questo successo, i reggini consolidano la loro corsa verso i play-off, dimostrando un assetto preparato, brillante e convincente, capace di imporre il proprio ritmo anche in trasferta.