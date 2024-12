Un derby inedito, tutto da scoprire e probabilmente ricco di emozioni. Il sabato del futsal calabrese concentrerà maggiormente le attenzioni su Nausicaa-Soverato, una sfida che prometterà tante emozioni in Serie B. Le due squadre hanno mantenuto ritmi alti, gli andreolesi da neopromossi hanno conquistato 18 punti con sei vittorie e tre ko nonché un terzo posto in classifica meritato. Soverato comanda con la Diaz a 20 punti, è una squadra che difficilmente molla la presa, vorrà vincere lo scontro diretto per staccare ulteriormente la Nausicaa.

Giocando in casa, però, quest’ultima sente di poter contare sul vantaggio del pubblico nonché di un ambiente che rema tutto dalla stessa parte. Ne è convinto anche il direttore generale Stefano Lijoi, in esclusiva per il nostro network ha svelato il clima della vigilia: «La partita è stata preparata curando ogni particolare e partendo dal presupposto che incontreremo una rosa attrezzata, formata da calcettisti di altra categoria. In partite come queste, la squadra che riuscirà a prevalere è proprio quella che sbaglia di meno. Ad ogni modo, non sarà il risultato di domani a cancellare quanto di buono stiamo facendo in questo campionato da matricola. Abbiamo già consolidato il terzo posto e l’accesso alla Coppa Italia, un risultato unico per l’intera comunità».

Soverato avversario temibile, c’è rispetto ma non paura per il big match di campionato: «Il derby è sempre il derby, vincere per noi rappresenterebbe un ulteriore passo in avanti, ma niente di più sul territorio. Gli avversari sono candidati a vincere il titolo considerando il roster a disposizione e la maturità di una società storica che lavora da molti anni in questo sport. La Blingink è esperta, matura e impiega ogni singola risorsa per portare avanti un progetto sportivo e sociale, proprio come noi. Credo sia proprio questo il vero prestigio per entrambe le società: noi ce la metteremo tutta per imporre il nostro gioco tra le mura amiche».

Fair play, agonismo e tanta partecipazione da garantire, sfruttando anche i benefici della pausa dello scorso weekend: «Dopo la sconfitta contro la Diaz, i ragazzi hanno continuato a lavorare duramente. Queste due settimane, oltre per recuperare da un po’ di fatiche ormai intensificate nell’ultimo periodo, sono state importanti per rimarginare meglio tutti gli errori commessi e farne tesoro per rappresentare punti di lavoro importanti considerando il derby».

Il bilancio della Nausicaa comunque sarà positivo, qualsiasi sarà l’esito della sfida contro Soverato: «La società mantiene gli stessi standard di serenità e tensione nello stesso tempo, ma questo vale sia per le partite complicate e sia per quelle che, sulla carta, rappresenterebbero una minaccia minore. In realtà, come si è potuto vedere, non ci sono primi e ultimi in classifica. Il gruppo sta continuando a crescere mentalmente e soprattutto ad acquisire consapevolezza nei propri mezzi e con il giusto mix di tensione riesce sempre a regalarci emozioni importanti. Tuttavia, indipendentemente dalla squadra avversaria, è importante mantenere sempre il profilo basso e la massima umiltà. Sono convinto che i ragazzi lo abbiano capito e lo stiano già mettendo in atto».