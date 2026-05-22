Attraverso una nota, il comune di Catanzaro fa sapere di aver ricevuto disponibilità dalle altre due imprese che avevano presentato un’offerta

«Con riferimento alla procedura di gara inerente i lavori per la copertura della tribuna dello Stadio Ceravolo, oggetto di finanziamento Pnrr, l’amministrazione comunale di Catanzaro specifica che, a seguito della rinuncia all’affidamento da parte dell'impresa risultata prima classificata, la Stazione Appaltante ha inteso procedere allo scorrimento della graduatoria contattando gli altri due operatori economici che avevano presentato offerta», è quanto si legge in una nota diramata da Palazzo De Nobili.

«Gli stessi – prosegue il comunicato – hanno risposto formalmente agli uffici confermando la disponibilità ad eseguire i lavori previsti alle condizioni già proposte in sede di gara. Pertanto, l’iter dell’intervento potrà procedere con gli adempimenti conseguenti».