L’ex ct azzurro è il prescelto per il post Sarri: è pronto a sedersi sulla panchina biancoceleste e iniziare un nuovo capitolo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali

La Lazio, dopo il 9° posto in campionato e la mancata qualificazione all'Europa League per il secondo anno consecutivo, è pronta a voltare pagina. Il futuro di Maurizio Sarri sembra ormai scritto, con l'allenatore che aveva sollevato perplessità sulla sua permanenza a Formello e pronto ormai a fare la valigia. Al suo posto il prescelto dalla società biancoceleste è Gennaro Gattuso; l'ex ct calabrese dell'Italia è la prima scelta per la panchina della Lazio e nelle prossime ore potrebbe andare in scena l'incontro decisivo per la fumata bianca che permetterà al tecnico di accasarsi a Formello.

Prima, però, dovrà avvenire l'addio ufficiale con Sarri, sempre più vicino all'Atalanta: poi sarà la volta di Gattuso di prendere in mano le redini della squadra biancoceleste per iniziare un nuovo capitolo.