Gennaro Gattuso non è più il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Dopo l’eliminazione contro la Bosnia ai calci di rigore, l’allenatore ha deciso di interrompere il proprio rapporto con la Federazione, con l’ufficialità attesa a breve.

Gattuso: «Lascio con il dolore nel cuore»

«Con il dolore nel cuore, non avendo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ritengo conclusa la mia esperienza sulla panchina della Nazionale»: questa la dichiarazione diffusa dalla Federcalcio.

«La maglia Azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche», le parole dell'ormai ex ct della Nazionale, che lascia la panchina dopo la sconfitta in Bosnia e la mancata qualificazione alla coppa del mondo. «Desidero ringraziare il presidente Gabriele Gravina e Gianluigi Buffon, e con loro tutti i collaboratori della Federazione, per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre garantito - sottolinea Gattuso -. È stato un onore poter guidare la Nazionale e farlo anche con un gruppo di ragazzi che hanno mostrato impegno e attaccamento alla maglia. Ma il ringraziamento più grande va ai tifosi, a tutti gli italiani che in questi mesi non hanno mai fatto mancare il loro amore e sostegno alla Nazionale. Sempre con l'azzurro nel cuore».

Le ultime giornate sono state segnate da cambiamenti radicali ai vertici del calcio italiano. In precedenza erano infatti arrivate le dimissioni del presidente della Figc, Gabriele Gravina, annunciate durante il consiglio federale. A seguire, anche Gianluigi Buffon ha comunicato tramite i social la sua decisione di lasciare l’incarico dirigenziale, con parole cariche di amarezza ma aperte a possibili sviluppi futuri.

Gattuso lascia la Nazionale, ipotesi Allegri e Conte

Si apre ora una fase delicata: sarà necessario individuare un nuovo commissario tecnico capace di assumersi la responsabilità di rilanciare una nazionale reduce da tre mancate qualificazioni ai Mondiali. La scelta spetterà al nuovo presidente federale, che verrà eletto dopo l’assemblea del 22 giugno. Tra i nomi più apprezzati nell’ambiente figurano profili di grande esperienza come Massimiliano Allegri e Antonio Conte. Nel frattempo, potrebbe essere Silvio Baldini, attuale tecnico dell’Under 21, a guidare temporaneamente gli azzurri, anche in occasione delle amichevoli estive contro Lussemburgo e Grecia.

Il percorso di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale è stato breve e segnato da risultati altalenanti. Nonostante l’obiettivo di rilanciare il gruppo e riportare entusiasmo, la squadra non è riuscita a trovare continuità né a invertire il trend negativo degli ultimi anni. L’eliminazione contro la Bosnia ha rappresentato il punto di svolta definitivo, portando alla conclusione anticipata del progetto tecnico.