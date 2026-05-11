Tutto pronto in Calabria per il ritorno del Giro d’Italia. Domani, martedì 12 maggio, partirà da Catanzaro la quarta tappa della corsa rosa, diretta a Cosenza dopo 130 chilometri, primo appuntamento sulle strade italiane dopo le frazioni disputate in Bulgaria.

Nel capoluogo di regione sono previste per tutta la mattinata attività di animazione e iniziative dedicate al pubblico all’interno del “Tappo Giro”, il villaggio ufficiale della partenza.

Il programma inizierà alle 9.30 con l’arrivo dello staff di Sport Production e l’avvio delle attività sul ledwall. Dalle 10 spazio alla musica e all’intrattenimento, mentre alle 10.30 è prevista l’apertura del palco con il “Buongiorno Tappo Giro”.

Nel corso della mattinata saranno proposti contenuti dedicati al percorso e all’altimetria della tappa, oltre al “Momento 3B Meteo” previsto alle 11. Alle 11.10 è in programma la presentazione delle quattro maglie ufficiali del Giro d’Italia.

A seguire spazio alle attività di “Bici Scuola”, agli interventi di RTL 102.5 e ai giochi per il pubblico, tra cui “Chi vuol essere maglia rosa”. Previste inoltre iniziative collegate al Fantagiro, alla Fanzone e alle piattaforme social dell’evento.

Alle 12.15 si aprirà il foglio firma delle squadre, con la firma della prima formazione prevista alle 12.41. Nel corso della cerimonia saranno consegnati anche i premi relativi alla seconda tappa: Manuele Tarozzi della Bardiani riceverà i riconoscimenti per Gran Premio della Fuga e Traguardo Volante, Diego Pablo Sevilla del Team Polti quelli per Combattività e Fantagiro, mentre la Soudal Quick-Step sarà premiata come miglior Superteam.

Tra le 12.55 e le 13.05 è previsto l’incolonnamento dei corridori e lo scambio della bandierina con le autorità. La partenza ufficiale della tappa Catanzaro-Cosenza è fissata alle 13.40.

[