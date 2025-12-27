Archiviato il girone di andata e in attesa di ripartire dopo la sosta natalizia, si traccia un primo resoconto in base ai risultati delle prime 17 giornate. La Reggina ha reagito dopo due mesi da incubo, calo drastico per la Vibonese e leggera flessione per il Sambiase mentre la Vigor è appena sopra la zona calda

È stata una prima parte di stagione sorprendente e imprevedibile quella del girone I di Serie D. Primi due mesi da horror per la Reggina, che ha lambito persino la zona retrocessione prima di ripartire – grazie soprattutto al cambio in panchina, che ha visto Alfio Torrisi avvicendarsi con Bruno Trocini.

Un inizio complicato anche per l’ex allenatore di Trapani e Matera, con una sola vittoria nelle prime quattro in panchina, che però poi è riuscito a prendere le redini della squadra alzando letteralmente il muro. Cinque vittorie nelle ultime cinque e zero goal subiti, con ben tre 1-0. E, ora, a soli quattro punti dal primo posto, gli amaranto si sono ricandidati per la vittoria del campionato.

Percorso pressochè inverso per la Vibonese di mister Esposito, che dopo aver orbitato per diverso tempo nelle prime posizioni, ora è decima in classifica a quota 22 punti e ha vinto una sola partita – il derby contro la Vigor – nelle ultime nove. Un calo drastico, che ha compromesso forse definitivamente la possibilità di competere con le prime della classe.

Leggera flessione anche per il Sambiase che, dopo aver accarezzato la vetta, ha racimolato due soli punti nelle ultime quattro partite. Nonostante ciò, il bilancio per i ragazzi di Tony Lio resta positivo, con la zona play-off distante appena tre punti.

Rendimento titubante, infine, per la Vigor Lamezia – al momento salva ma con un solo punto sui play-out. I ragazzi di Mancini, subentrato a Foglia Manzillo, sono stati bravi a portare a casa alcuni importanti scontri diretti.