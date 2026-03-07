L’atleta cosentino protagonista assoluto ai Campionati del mondo di Winter Swimming 2026 disputati a Oulu. È il primo nella storia a vincere tutte e tre le distanze

Grande traguardo per l’atleta calabrese Egor Tropeano, seguito dall’allenatore Fabio Barca, protagonista ai Campionati del Mondo di Winter Swimming 2026, disputati a Oulu, in Finlandia, dal 3 al 7 marzo. Tropeano ha realizzato una tripletta senza precedenti nella rana, conquistando la vittoria nella classifica assoluta nelle tre distanze dei 50, 100 e 200 metri. Si tratta di un risultato storico, che lo rende il primo atleta nella storia del nuoto invernale a vincere tutte e tre le distanze della rana nella classifica mondiale assoluta.

A rendere l’impresa ancora più significativa è stato anche il record del mondo assoluto nei 200 metri, con il tempo strepitoso di 2 minuti e 28 secondi netti, stabilito proprio durante la manifestazione, e che migliora di ben 2 secondi il suo stesso record stabilito due anni fa. Un risultato che assume un valore ancora maggiore considerando le condizioni estremamente difficili della competizione: la piscina di gara non era particolarmente veloce e gli atleti hanno nuotato in un contesto climatico davvero estremo. Le gare si sono svolte infatti con temperatura dell’acqua di circa –0,5 gradi e dell’aria attorno ai –10, condizioni tipiche del nuoto invernale. Come previsto dal regolamento della International Winter Swimming Association, gli atleti hanno gareggiato senza muta, affrontando l’acqua gelida con il solo costume da gara.

Oltre alla tripletta nella rana, Tropeano ha ottenuto anche altri risultati di grande livello nelle gare a stile libero, conquistando la medaglia di bronzo nella classifica assoluta nei 450 metri e un quarto posto assoluto nei 200, confermando la propria competitività anche nelle prove di mezzofondo e fondo.

Per il nuoto italiano si tratta di un risultato di grande rilievo. Egor Tropeano era stato il primo atleta italiano a vincere un titolo mondiale assoluto sia nell’Ice Swimming (IISA), nel gennaio del 2025 a Molveno, sia nel Winter Swimming (IWSA), nel marzo del 2024 a Tallinn.

Originario di Mendicino, in provincia di Cosenza, Tropeano vive attualmente in Turchia, dove si allena e porta avanti la propria attività sportiva. Parallelamente svolge anche un ruolo accademico collaborando, infatti, con l’Università della Calabria come tutor per l’Internazionalizzazione, lavorando da remoto nel supporto agli studenti impegnati con i programmi di mobilità internazionale.

Per Tropeano si è trattato delle ultime gare della sua brillante carriera nel Winter Swimming. L’atleta calabrese, che compirà 34 anni, ha infatti già deciso da tempo di concludere la propria carriera agonistica nei primi mesi del 2027. Una scelta maturata sia per l’età che avanza, sia soprattutto per una serie di infortuni muscolari riportati negli ultimi anni, che hanno progressivamente reso più difficile proseguire ad alti livelli

Le ultime gare in assoluto della sua carriera, nell’altra disciplina delle acque gelide, l’Ice Swimming, sono previste ad Oradea, in Romania, nel gennaio del 2027, in occasione dei Campionati del Mondo di Ice Swimming. Con questa manifestazione Tropeano dovrebbe concludere la sua carriera internazionale. I mondiali del 2027 dovrebbero rappresentare, infatti, le ultime gare di un atleta proveniente da un paese tradizionalmente caldo come l’Italia, che è riuscito a distinguersi ai massimi livelli in uno sport tipicamente dominato dagli atleti dei paesi nordici che vivono e si allenano in paesi con climi molto più rigidi.