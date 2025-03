«Con lui ho condiviso tanto nel gruppo Rai dove io ero inviato per la radio e lui per la Tv. Dal 1990 al 2002 abbiamo seguito l’Italia ai Mondiali dello stesso team. Ricordo un viaggio in aereo durante i mondiali negli Stati Uniti nel 1994. Avevamo lasciato Dallas per raggiungere Washington e lui mi indicò la Casa Bianca illuminata durante l’atterraggio. Una bellissima immagine di quella serata straordinariamente luminosa che ancora conservo con emozione e affetto». Il reggino Tonino Raffa, storico radiocronista Rai della trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, ricorda così l’amico e collega Bruno Pizzul, la prima voce per la Rai dedita al racconto della Nazionale Italiana dai mondiali in Messico nel 1986 (anche se era inviato dal 1970) fino al campionato in Giappone e Corea nel 2002. Pizzul è spento oggi, all’età di quasi 87 anni, nell’ospedale civile di Gorizia.

Nel suo ricordo, Tonino Raffa, sottolinea il rapporto con la Calabria.

«Bruno aveva un forte rapporto con la Calabria. Era stato per 10 anni lo storico presidente della giuria del premio Sport di Capo Vaticano ed io ero il segretario. Era stato insignito della cittadinanza onoraria di Ricadi. Era stato anche a Reggio Calabria, su mio invito. Nel salone di Lampadari di Palazzo San Giorgio aveva moderato la presentazione del libro che avevo scritto con Tonio Licordari, “Il pallone nell'iride 1930-2006. 76 anni di calcio mondiale”. Era il 2006». Continua a leggere su IlReggino.it