L’attesa è terminata. Il Catanzaro scende in campo al Renzo Barbera per difendere il 3-0 conquistato nella gara d’andata contro il Palermo e provare a volare in finale Playoff di Serie B. I giallorossi di Alberto Aquilani arrivano in Sicilia forti del successo maturato al “Ceravolo” grazie alla doppietta di Pietro Iemmello e alla rete di Mattia Liberali. Il Palermo prova a spingere sospinto dal pubblico di casa, mentre il Catanzaro cerca gestione, equilibrio e ripartenze per controllare il doppio confronto e continuare a inseguire il sogno Serie A.

Primo tempo

1’- Il primo pallone lo tocca il Catanzaro.

3’- Il Palermo passa in vantaggio con il più classico dei gol. Punizione battuta dalla sinistra dai rosanero, Palumbo mette in mezzo e Pohjanpalo non sbaglia. Ma si attende il check del Var per la convalida.

5’ – L’arbitro indica il centro del campo: il gol è valido. Palermo 1, Catanzaro 0.

6’- Il Catanzaro risponde subito, prima con Pittarello che spara addoso a Joronen, poi con Iemmello che conclude di poco largo.

11’ – Di nuovo Catanzaro con Pontisso che conclude da fuori area, Joronen para ma non trattiene e la sfera arriva a Iemmello nettamente in posizione fuorigioco: la bandierina dell’assistente si alza.

Il tabellino

PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda (Magnani 16’), Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Johnsen, Le Douraon, Palumbo; Pohjanpalo. All. Inzaghi.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani