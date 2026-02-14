La compagine calabrese, forte del suo quinto posto in classifica, sfida una squadra che sta affrontando una situazione complicata in quanto si trova nella zona rossa della graduatoria
Il Catanzaro cerca la terza vittoria in una settimana tra le mura amiche del Ceravolo contro il Mantova. La compagine calabrese, forte del suo quinto posto in classifica, sfida una squadra che sta affrontando una situazione complicata in quanto si trova nella zona rossa della graduatoria.
Pre partita – Una fitta nebbia sullo stadio Ceravolo limita la visibilità dagli spalti, ma all’altezza del campo la situazione sembra agevole per giocare.
Calcio di inizio alle 17:15. Ecco le formazioni ufficiali.