«Volevamo fare una partita diversa ma poi dopo lo svantaggio siamo cresciuti, la squadra è venuta fuori e credo che la vittoria sia più che meritata». Esordisce così in conferenza stampa mister Aquilani dopo il 3 a 2 maturato contro la Virtus Entella nel 14esimo turno di Serie B.

Sulle scelte di inizio partita e anche a gara in corso il tecnico dice: «Se faccio un tipo di formazione è perché credo sia la migliore. Nei 90 minuti il Catanzaro ha fatto meglio, purtroppo nei primi dieci minuti eravamo un po’ e anche nel finale avremmo potuto fare meglio. Certo loro qui non sono venuti a fare una passeggiata».

Poi sul tema tecnico centrale dell’ultimo periodo, ovvero la fase difensiva, Aquilani ha detto: «Hanno fatto una rete su rigore e un eurogol sul quale c’è solo da applaudire. Siamo stati più attenti oggi, si sono visti i miglioramenti in fase difensiva ma certo c’è sempre qualcosa da migliorare». Poi sulla prestazione di Bettella, messo al centro della difesa nel secondo tempo al posto di Antonini, dice: «Sono contento per lui. Ha fatto una grande prestazione e come ho detto prima è stato funzionale a tutto il reparto che ha lavorato bene».

Infine sull’arbitraggio: «Il rigore dato a loro è un po’ al limite. Abbiamo l’esempio della scorsa volta su un contatto molto simile su Iemmello che non è stato concesso. Non l’ho visto bene ma è una situazione molto simile».