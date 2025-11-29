Un altra partita carica d’emozioni al Ceravolo durante il 14esimo turno di Serie B. Il Catanzaro vince contro l’Entella riuscendo a recuperare due volte lo svantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Cassandro e al rigore di Pontisso che hanno risposto rispettivamente a Franzoni e alla spettacolare marcatura di Bariti. Poi nella ripresa capitan Iemmello chiude i conti segnando la rete del definitivo 3 a 2. Con i tre punti ottenuti le Aquile volano a quota 19 in classifica andando ad occupare l’ottavo gradino, posto che vale la zona playoff e che potrebbe rimanere stabile anche dopo gli scontri che andranno a chiudere la giornata del campionato cadetto.



Primo tempo

Il primo brivido della partita arriva al minuto 5 con il centrocampista degli ospiti Franzoni che ci prova dalla lunga distanza, la conclusione è buona ma troppo larga e il risultato resta sullo 0 a 0.

All’11’, sugli sviluppi di un corner, il direttore di gara non ha dubbi e concede un calcio di rigore algli ospiti per una trattenuta in area di Antonini su Marconi. Dopo tre minuti di check al Var, sul dischetto si presenta Franzoni che spiazza Pigliacelli: al 14’ Catanzaro 0, Entella 1.

Il Catanzaro è in Bambola, il gioco riprende e la squadra ligure è di nuovo pericolosa con Guiu Vilanova che da dentro l’area ci prova col piattone di prima intenzione, ma la sfera vola alta.

La risposta dei padroni di casa arriva al 20’. Rispoli trova l’imbucata vincente per Pontisso che può procedere da solo per vie centrali. Al 20’ arriva al limite e conclude bene, ma una deviazione di un difensore avversario fa terminare la sfera in corner.

Ora il Catanzaro ci crede, al 21’ il giovane gioiellino Cisse brilla sulla sinistra entrando in area e riuscendo a concludere angolato dopo aver messo a sedere due avversari, Colombi si distende e con la punta delle dita devia in corner.

Le Aquile sono salite in cattedra e al 28’ meritatamente pareggiano. Scambio brevilinee, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra, tra Cisse, Petriccione e Pontisso che poi arriva a mettere in mezzo una palla forte e tesa sulla quale Cassandro interviene di testa riuscendo a indirizzale la sfera in rete: Catanzaro-Virtus Entella 1-1.

Ma nel momento migliore dei giallorossi arriva una doccia freddissima. AL 33’ Bariti fa un gol da cineteca per gli ospiti colpendo al volo dal limite di destro, Pigliacelli si tuffa ma non può nulla. L’azione però è viziata da un presunto fallo a centrocampo di un giocatore dell’Entella su Cisse, però dopo il check al Var la rete viene convalidata.

Primo tempo vivacissimo. Il Catanzaro nel finale chiude gli avversari nella propria area di rigore e al 42’ Benali commette un fallo in area di rigore su Favasuli, anche in questo caso il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty. Sul dischetto si presenta Pontisso che con un tiro angolato gonfia la rete. AL 44’ Catanzaro 2, Entella 2.

Nei tre minuti di recupero concessi dall’arbitro Favasuli, per i padroni di casa, ci prova da fuori il tiro rimbalza sul terreno e schizza fuori. Il primo tempo di Catanzaro-Virtus Entella termina 2-2.

Secondo tempo

Al secondo minuto della ripresa Cisse, trovato bene sulla sinistra da un compagno conclude male da dentro l’area, Colombi blocca facilmente per gli ospiti.

Poi al 53’ giallorossi pericolosi con Pontisso che ci prova dal limite con una conclusione precisa dal limite dell’area, a giro verso il secondo palo, ma la sfera lambisce il legno ed esce di pochissimo fuori.

Al 57’ arriva il meritato vantaggio dei padroni di casa, a gonfiare è capitan Pietro Iemmello. Il 9 giallorosso colpisce di testa, su assist di D’Alessandro, schiacciando il pallone verso terra, Colombi interviene malamente e la sfera finisce oltre la linea di porta. Ctanzaro 3, Virtus Entella 2.

Il Catanzaro sfiora il quarto gol al 62esimo quando Favasuli fa tutto bene sulla destra, entra in area e colpice forte, Colombi respinge e la palla resta lì dove c’è Cassandro che di prima intenzione colpisce in pieno la traversa, poi l’azione sfuma.

Il primo tiro degli ospiti della ripresa arriva al minuto 70’ con Benali che ci prova da fuori, ma la conclusione, anche se di poco, è larga.

Gli uomini di Aquilani abbassano i ritmi gestendo il risultato e provando ad approfittare delle disattenzioni degli avversari. Al 75’ Catanzaro3, Entella 2.

Nel finale veramente pochissimo da segnalare con gli ospiti che provano timidamente a cercare il pareggio che però non arriva e Catanzaro-Virtus Entella termina 3 a 2.

Il Tabellino

ENTELLA

14ª Giornata Serie B 25/26

Catanzaro – Virtus Entella 3-2

FINE PT: 2-2

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini (1′ st Bettella), Brighenti; Favasuli, Rispoli, Petriccione (35′ st Alesi), Pontisso (22′ st Buglio), D’Alessandro (22′ st Frosinini); Cisse, Iemmello (28′ st Pittarello).

A disposizione: Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Oudin, Buso, Di Francesco.

Allenatore: Aquilani

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Bariti, Guiu Vilanova (35′ st Ankeye), Marconi; Russo (19′ st Debenedetti), Parodi, Franzoni (1′ st Karic), Di Mario, Dalla Vecchia (35′ st Fumagalli); Moretti (19′ st Portanova), Benali.

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Nichetti, Lipani, Bottaro.

Allenatore: Chiappella

ARBITRO: Tremolada

ASSISTENTI: Rossi e Rinaldi

QUARTO UFFICIALE: Massimi

VAR: Monaldi

AVAR: Paganessi

RECUPERO: pt 3’ ; st 4’

ANGOLI: Catanzaro 8 – 3 Virtus Entella

AMMONITI: 13′ pt Antonini (C), 40′ pt Iemmello (C), 13′ st Petriccione (C), 33′ st Brighenti (C), 33′ st Parodi (E), 37′ Benali (E), 47′ st Marconi (E)

MARCATORI: 13′ pt Franzoni (E), 27 pt Cassandro (C), 32′ pt Bariti (E), 43′ pt Pontisso, 11′ st Iemmello (C)