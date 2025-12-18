Alla vigilia della trasferta di Bari (venerdì 19 dicembre alle 20.30), il tecnico dell’Us Catanzaro Alberto Aquilani ha tracciato il quadro del momento positivo che la squadra sta attraversando, soffermandosi sull’approccio alla gara e sulle insidie di una sfida che richiederà attenzione e personalità. «Stiamo bene, siamo in fiducia, stiamo avendo delle certezze e dobbiamo coltivarle e nutrirle – ha spiegato Aquilani – perché ci stanno dando risultati. Non vogliamo fermarci: questo deve essere l’obiettivo, continuare a crescere senza accontentarsi, andando avanti con umiltà».

Sul valore dell’avversario, Aquilani ha spiegato che «Bari è una grande piazza, con una squadra costruita su valori importanti e ben allenata. Serviranno massima attenzione e concentrazione. Al di là della classifica, che conta fino a un certo punto, per noi sarà una gara molto importante, estremamente complicata, che affronteremo a viso aperto».

Il tecnico giallorosso ha quindi sottolineato la maturità raggiunta dal gruppo: «Questa squadra è cresciuta e riesce ad assorbire più sistemi di gioco. È un aspetto che mi lascia tranquillo, perché ho più possibilità a disposizione soprattutto perché ho dei calciatori che me lo permettono».

A proposito del tecnico avversario, Aquilani ha ricordato che «Vivarini è un allenatore preparato, che a Catanzaro ha fatto grandi cose. Anche per questo sarà una partita difficile, ma noi restiamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi, ovvero fare la nostra partita, ripeto, con l’umiltà che ci sta contraddistinguendo».

I convocati di Mister Aquilani per la gara di domani con il Bari

ELENCO DEI CONVOCATI

PORTIERI: 1. Marietta, 22. Pigliacelli, 99. Borrelli

DIFENSORI: 4. Antonini, 5. Bashi, 17. Di Chiara, 18. Bettella, 23. Brighenti, 26. Verrengia, 27. Favasuli, 62. Frosinini, 84. Cassandro

CENTROCAMPISTI: 10. Petriccione, 14. Liberali, 20. Pontisso, 30. Alesi, 32. Rispoli, 80. Cisse

ATTACCANTI: 7. Pandolfi, 8. Pittarello, 9. Iemmello, 19. Nuamah, 45. Buso, 77. D’Alessandro.