Il Cosenza si rialza dal pareggio di settimana scorsa a Trapani e ritrova i tre punti, rimanendo così in scia del primo posto distante attualmente cinque lunghezze. Sul momento dei Lupi se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.

Parla Buscè

Ospite della puntata è stato l'allenatore del Cosenza, Antonio Buscè, che parte innanzitutto dalle ultime uscite che hanno visto la squadra a tratti stanca: «La panchina è un po' corta e in questo momento siamo arrivati stanchi, inoltre a queste difficoltà si sono aggiunti i pesanti infortuni di gente che era ed è parte integrate del progetto, penso a Cimino che si è fatto male al ginocchio e stagione quasi finita, senza dimenticare che era l'unico terzino di ruolo e, per forza di cose, stiamo adattando Cannavò che non ha mai fatto questo ruolo finora. Per quel che riguarda il mercato, sono molto fiducioso sul fatto che la proprietà faccia qualcosa di importante, anche perché ho parlato con il presidente e ho notato tanto entusiasmo. Penso si farà qualcosa di importante per completare la rosa».