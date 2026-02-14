Al Donato Curcio di Picerno arriva il Crotone di mister Emilio Longo che ha guidato la squadra lucana per due stagioni, portandola fino ai playoff e conquistando l’apprezzamento della piazza. Ma a caratterizzare questo match tra AZ Picerno e Crotone c’è il reiterato rapporto nelle varie sessioni di mercato successive all'oramai trapassato trasferimento di due anni fa a Crotone di Longo con tanti ex, ma soprattutto la voglia dei due tecnici di proseguire la “buona marcia” innestata che mette ancora al centro mister Longo nella consapevolezza di aver fatto punto e a capo, rispetto alle difficoltà superate, grazie alle 4 vittorie consecutive seguite dal quasi miracoloso pari a Caserta di tre giorni fa.

Bellodi per parte Picerno ed Energe, Guerra, Veltri e Merelli (più lo squalificato Gallo per l'espulsione a Caserta) oramai e o da poco tra i rossoblù, sono gli ex che vogliono spiccare.

Primo Tempo: sono i padroni di casa a muovere il primo pallone ed a partire decisamente meglio con Kanoute e Guadagni in evidenza a cui risponde solo (timidamente) Gomez. Al 10’ è vantaggio, infatti proprio con l’ex Bellodi che segna per il Picerno con un colpo di testa su corner dalla destra, su cui l’altro ex Merelli non brilla, per usare un eufemismo che merita per il suo rendimento medio notevole, fino a questo pomeriggio. Il Crotone prova a rispondere ma solo al 20’ va ad un passo dal pareggio con Zunno, che sulla deviazione di testa di Vinicius su corner dalla sinistra di Sandri, si ritrova davanti a Marcone ma preso in controtempo manda alto. Anche 4 minuti più tardi si poteva sfruttare meglio uno schema su angolo dalla destra con Sandri che chiede e ottiene l’uno-due a Zunno e calcia col mancino, con Marcone che blocca. Ma al 33' arriva la doccia fredda del raddoppio proprio mentre gli ospiti accarezzavano legittimamente la possibilità della pari: è Guadagni che, da solo, fa sbocciare una perla entrando in area e sferrando un destro terrificante su cui, questa volta, nulla può. I ragazzi di Longo accusano il colpo, spegnendo ardori e quando, quasi, sembrano aspettare lumi dell'intervallo è Guido Gomez a togliere dal cilindro la conclusione che accorcia le distanze al 41' portandosi alla testa della classifica assoluta di serie C con il tredicesimo centro stagionale in campionato, staccando l'ex Crotone Chirico', ora al Casarano, rimasto a 12. Si va dunque al riposo con la gara apertissima, anzi con dati statistici a favore degli ospiti.

Secondo Tempo: Emilio Longo cambia subito con Musso e Maggio per Meli e Zunno ma la veemenza che cerca di mettere la squadra ospite per completare il recupero è mano mano, fino all'ora di gioco, tenuta bene a bada con addirittura Kanoute a procurare spaventi a Merelli al 57'. Cos' Longo inserisce anche Piovanello per Energe dopo che Bertotto aveva inserito Maiorino per Pugliese e Bianchi. Ma nonostante gli ospiti provino a chiedere energie suppletive è evidente che alla terza in 7 ggiorni è più complicato andare in salita. Cocetta entra per Di Pasquale e Brrtotto non disdegna il terzino Salvo per Guadagni essendo addirittura premiato con il goal che chiude la gara: è Baldassin che sferra un destro ferale per Merelli nuovamente rivedibile. Entra anche il giovanissimo Bruno per Guerra arriva l'ennesima richiesta FVS che potrebbe riaprire la gara per un penalty riconosciuto agli ospiti che però Gomez calcia fuori al 90'. Così i 6 minuti di recupero (diventati poi 9) servono solo agli appassionati di tabellini che comunque potranno certificare i merito della Picerno che si tira così (quasi) definitivamente fuori dai guai di lotta per la salvezza che non è quota adatta a questa ottima società.



AZ Picerno 3 Crotone 1; reti: Bellodi (AZP al 10’); Guadagni (AZP al 33'); Gomez (KR al 41'); Baldassin (AZP al 79'.

AZ PICERNO (4-3-3) Marcone; Gemignani, Bassoli, Bellodi, Rillo; Pugliese (Bianchi dal 68'), Franco (dal 68' Maiorino), Baldassin; Kanoute, Abreu, Guadagni (dal 78' Salvo). All. Bertotto

CROTONE (4-3-3) Merelli; Novella, Armini, Di Pasquale (dal 69' Cocetta), Guerra (dal 79' Bruno); Meli (dal 46' Maggio), Vinicius, Sandri; Energe (dall'80' Bruno), Gomez, Zunno (dal 46' Musso). All. Longo

Ha diretto la gara il Sig. Totaro; ammoniti: Pugliese (AZP) al 28’ ; Sandri (KR) al 51';