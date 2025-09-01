Il direttore sportivo del Latina ha commentato ai nostri microfoni l’avvio del campionato, parlando anche delle squadre calabresi: «Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto»

L’Hotel Sheraton, tradizionale sede delle trattative di calciomercato, ha ospitato questa mattina anche Luigi Condò, direttore sportivo del Latina, squadra che nel girone C di Serie C affronterà anche Cosenza e Crotone.

«Sarà un campionato molto difficile – ha spiegato ai microfoni di LaC Condò – ci sono piazze di grande tradizione come Cosenza, Salernitana, Benevento, Foggia e Crotone. Sarà una competizione serrata fino all’ultima giornata». Le prime giornate hanno già mostrato squadre determinate a giocarsi la vittoria finale: «Catania e Benevento hanno fatto capire che lotteranno fino alla fine, e anche la Salernitana potrà dire la sua dopo il successo sul Cosenza».

Secondo il dirigente, le candidate principali alla promozione sono tre, senza escludere il Crotone: «È una squadra con qualità e giocatori importanti, e una società che lavora bene. Sarà una lotta tra quattro o cinque squadre fino alla fine».

Condò ha commentato anche la situazione del Cosenza, club che conosce bene: «Ripartire dalla Serie C dopo sette anni in Serie B non è semplice. Dopo retrocessioni e anni di assestamento, ci vogliono pazienza e programmazione. Ma Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto».

Per il Latina, invece, l’obiettivo è consolidare la categoria e valorizzare i giovani. «Abbiamo ricostruito la squadra da zero – ha detto Condò – e la prima giornata contro l’Atalanta è stata positiva, mentre domenica a Trapani abbiamo avuto un risultato negativo. Il nostro focus resta lavorare con i ragazzi, farli crescere e prepararli per il futuro».