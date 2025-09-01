Il direttore sportivo del Latina ha commentato ai nostri microfoni l’avvio del campionato, parlando anche delle squadre calabresi: «Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
L’Hotel Sheraton, tradizionale sede delle trattative di calciomercato, ha ospitato questa mattina anche Luigi Condò, direttore sportivo del Latina, squadra che nel girone C di Serie C affronterà anche Cosenza e Crotone.
«Sarà un campionato molto difficile – ha spiegato ai microfoni di LaC Condò – ci sono piazze di grande tradizione come Cosenza, Salernitana, Benevento, Foggia e Crotone. Sarà una competizione serrata fino all’ultima giornata». Le prime giornate hanno già mostrato squadre determinate a giocarsi la vittoria finale: «Catania e Benevento hanno fatto capire che lotteranno fino alla fine, e anche la Salernitana potrà dire la sua dopo il successo sul Cosenza».
Secondo il dirigente, le candidate principali alla promozione sono tre, senza escludere il Crotone: «È una squadra con qualità e giocatori importanti, e una società che lavora bene. Sarà una lotta tra quattro o cinque squadre fino alla fine».
Condò ha commentato anche la situazione del Cosenza, club che conosce bene: «Ripartire dalla Serie C dopo sette anni in Serie B non è semplice. Dopo retrocessioni e anni di assestamento, ci vogliono pazienza e programmazione. Ma Cosenza è una piazza che merita la Serie B e mi auguro possa risalire al più presto».
Per il Latina, invece, l’obiettivo è consolidare la categoria e valorizzare i giovani. «Abbiamo ricostruito la squadra da zero – ha detto Condò – e la prima giornata contro l’Atalanta è stata positiva, mentre domenica a Trapani abbiamo avuto un risultato negativo. Il nostro focus resta lavorare con i ragazzi, farli crescere e prepararli per il futuro».