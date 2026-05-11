I 144 chilometri che la carovana rosa percorrerà domani tra il capoluogo di regione e Cosenza potrebbero essere favorevoli ai velocisti. Magnier cerca il tris e Silva difende la maglia rosa

Concluse le tre tappe in Bulgaria, dove l'entusiasmo dei tifosi locali ha coinvolto i ciclisti e il pubblico italiano in tv, il Giro torna in Italia. Il gruppo è arrivato in Calabria dove di terrà la tappa di domani, la quarta: 144 chilometri da Catanzaro a Cosenza con in mezzo l'asperità del Cozzo Tunno.

La tappa calabrese potrebbe ancora una volta essere favorevole ai velocisti. Paul Magnier proverà a piazzare il tris, dopo le vittorie nella prima e nella terza tappa a Burgas e a Sofia in Bulgaria. L'uruguaiano Thomas Silva (XDS Astana), vincitore della seconda tappa da Burgas a Veliko Tarnovo, partirà con la maglia rosa.

Intanto cresce la “febbre rosa” in Italia. A Milano è stato svelato questa mattina nella Galleria Vittorio Emanuele II, un tabellone con il conto alla rovescia per l'arrivo del Giro in città, in programma il prossimo 24 maggio.