Un invito affettuoso ma anche pieno d’orgoglio quello che arriva da Reggio Calabria al commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso. Dopo la vittoria dell’Italia contro Israele a Udine, il ct azzurro aveva dichiarato che «andrebbe anche a piedi a Reggio Calabria» ma che, purtroppo, «non si può fare perché in molti stadi del Sud mancano le licenze».

Parole che non sono passate inosservate al sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha risposto con un lungo post su Facebook per aggiornare il tecnico calabrese sulle condizioni del rinnovato stadio Oreste Granillo.

«Caro Ringhio – scrive Falcomatà – noi ti vogliamo bene, non solo perché sei un Calabrese doc, ma anche perché sei stato un grande calciatore e oggi sei un bravo allenatore. È probabile che dalla Federazione non ti abbiano aggiornato sullo stato del nostro stadio. Dopo i tanti lavori degli ultimi due anni, il Granillo è oggi in grado di ospitare una partita internazionale di alto livello».

Il primo cittadino elenca con orgoglio gli interventi realizzati: «Con i nuovi seggiolini, il nuovo maxischermo, i tornelli digitali, la nuova illuminazione, il manto erboso di qualità, la tribuna coperta riqualificata, le postazioni per persone con disabilità e tutto il resto, il Granillo adesso rientra nella Categoria 4, la più alta secondo le classificazioni dell’Uefa».

Poi l’invito, sincero e diretto: «Ti contatteremo presto per invitarti a Reggio a vedere i progressi del nostro stadio. So che ne sarai felicissimo, perché conosciamo quanto sei legato alla nostra città e a tutta la Calabria e perché no... magari avremo modo di programmare una delle prossime partite dell’Italia proprio allo Stadio Granillo di Reggio Calabria».

Falcomatà chiude con un pizzico di nostalgia, ricordando l’ultima volta che la Nazionale azzurra scese in campo a Reggio: «La Nazionale manca da qui da più di vent’anni. Le immagini risalgono al 26 aprile 2000, quando l’Italia affrontò il Portogallo con campioni come Inzaghi, Cannavaro, Totti, Nesta, Figo e Rui Costa. Finì 2-0 con gol di Iuliano e Totti. Eravamo felici e non lo sapevamo».