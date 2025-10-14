Tra cortei pro Palestina, fischi all’inno israeliano e scontri con la polizia, la Nazionale del ct calabrese trova 3 punti fondamentali con una doppietta di Retegui e il gol di Mancini. La cronaca sportiva, però, passa in secondo piano

La Nazionale di Rino Gattuso vince 3-0 contro Israele e compie un passo importante verso i playoff Mondiali. Ma allo stadio Friuli il calcio sembra quasi passare in secondo piano. A dominare la scena è il clima surreale che avvolge la città, blindata da ore per il corteo pro Palestina, sfociato in scontri con la polizia nel cuore di Udine.

Il match inizia tra fischi e tensione. All’inno israeliano dagli spalti si levano sonore contestazioni, cui alcuni spettatori rispondono con applausi. Sugli spalti ci sono circa 10 mila persone (150 israeliani), mentre fuori, in piazza e lungo le vie del centro, migliaia di manifestanti — oltre 5 mila secondo la Questura, 10 mila per gli organizzatori — marciano con striscioni, fumogeni e cori come “Palestina libera” e “Gaza libera”. Il clima si surriscalda quando la manifestazione raggiunge piazza Primo Maggio: un gruppo di manifestanti cerca di sfondare i cordoni per avvicinarsi allo stadio. Volano petardi, transenne, le forze dell’ordine rispondono con idranti e lacrimogeni.

Nel frattempo, in campo si gioca. L’Italia parte bene e cerca subito il controllo del gioco, ma dopo un pò gli azzurri appaiono frastornati, con Israele che prova a impensierire la difesa azzurra ma con Donnarumma che fa buona guardia. Dopo alcune occasioni israeliane, l’Italia risponde con Retegui e Raspadori e al 45′ arriva l’episodio chiave: Retegui viene steso in area e conquista il rigore. Lo calcia lui stesso, incrociando di destro e firmando l’1-0, il suo decimo gol in Nazionale, riscattando l’errore contro l’Estonia di tre giorni fa. Si va al riposo con la squadra di Gattuso in vantaggio.

Nella ripresa Israele prova a reagire, ma Donnarumma è decisivo al 59′ compiendo una parata strepitosa sul tiro di Gloukh, nato da un errore di Di Lorenzo. L’Italia risponde con un’azione spettacolare Barella-Tonali-Esposito che sfiora il raddoppio. Il 2-0 arriva al 73’ ed è ancora una volta Retegui a mettere la firma. L’attaccante segna una rete pazzesca: recupera palla a Toriel appena entrato, carica il destro dal limite e piazza un destro a giro sotto l’incrocio dei pali. È il 2-0 che chiude praticamente la gara.Prima del triplice fischio arriva anche l’occasione per il tris azzurro: ma la conclusione di Pio Esposito viene stoppata dal portiere israeliano Glazaer. Israele prova a fari vedere dalle parti di Donnarumma ma gli azzurri controllano con sicurezzae trovano anche il tris con Mancini che al 3’ di recupero sfrutta un traversone di Dimarco e di testa gonfia la rete. Finisce qui: l’Italia di Gattuso batte 3-0 Israele e si qualifica matematicamente ai play off, in attesa delle altre due sfide del girone contro Moldovia e la papolista Norvegia.