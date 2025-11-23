La sorpresa, nell'undicesimo turno del campionato di Eccellenza, arriva senz'altro dal match tra Stilomonasterace e Virtus Rosarno. Già perché i padroni di casa, contro ogni pronostico, annichiliscono la controparte amaranto costruita per primeggiare in campionato. Un 4-1 che la dice lunga sulla prestazione locale con i gol di Dorato, Waller, Boubacar e Baena. Vale solo per la bandiera la rete ospite, di rigore, realizzata da Leirosa.

Le parole di Papaleo

Un successo che allunga a cinque la striscia di risultati utili del club neopromosso e che si affaccia alla griglia play off. Le parole di mister Giuseppe Papaleo: «Nulla da ridire sul risultato. Sapevamo che la Virtus Rosarno è stata costruita per competere per i piani alti, ma dal canto nostro siamo una squadra giovane e forte ma soprattutto con le idee chiare e che porta avanti un'identità precisa. Di certo non mi aspettavo il 4-1, ma senz'altro mi aspettavo una prestazione del genere, perché i ragazzi si allenano sempre al massimo durante la settimana».

Una sorta di conto aperto quello con la Virtus Rosarno: «C'era una sorta di rivalità dall'anno scorso- continua Papaleo – dal momento che entrambe ci siamo contese il campionato di Promozione B fino all'ultima giornata».

Unica pecca il gol subito che ha interrotto la striscia di quattro clean sheets di fila: «Peccato per il rigore concesso, a mio avviso generosamente, ma penso che è stato fischiato anche per il largo punteggio che c'era. In altre circostanze non sarebbe mai stato chiamato. Confermiamo la solidità difensiva, frutto del grande lavoro che i ragazzi fanno dietro. Play off? Non ci tiriamo indietro».