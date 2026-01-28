L’Inter valuta un tentativo per Moussa Diaby, esterno offensivo francese classe 1999 attualmente all’Al-Ittihad. Dopo il no arrivato per Ndoye e con la situazione legata a Perisic ancora incerta, la dirigenza nerazzurra ha individuato in Diaby un profilo utile per rinforzare la fascia destra, resa scoperta dall’infortunio di Dumfries. L’operazione è allo studio sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Un nome nuovo, che non esclude altre soluzioni, ma che rientra nel ventaglio di opzioni seguite da Marotta e Ausilio.

Diaby, nonostante i 26 anni, ha già alle spalle esperienze importanti. Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain, ha poi costruito la parte più significativa della sua carriera tra Bayer Leverkusen e Aston Villa, prima del trasferimento in Arabia Saudita all’Al-Ittihad, club che lo ha acquistato per una cifra vicina ai 60 milioni di euro.

Prima di affermarsi a livello internazionale, però, Diaby ha vissuto anche una parentesi italiana con la maglia del Crotone dell’allora direttore sportivo Beppe Ursino. Nella seconda metà della stagione 2017/18 il club pitagorico lo prelevò in prestito dal Psg, considerandolo uno degli acquisti più interessanti del mercato di gennaio. Inizialmente inserito nella formazione Primavera, guidata da Aniello Parisi, il giovane francese lasciò subito il segno, trovando all’esordio contro il Foggia il primo gol italiano e un assist nel campionato di categoria. In Serie A collezionò due presenze, contro Genoa e Juventus, muovendo i primi passi nel calcio dei grandi proprio in Calabria.