Dopo una gara folle, il Ct sottolinea la fragilità difensiva dei suoi ma esalta il carattere della squadra: «Dopo ogni schiaffone preso abbiamo avuto il coraggio di reagire»

Una vittoria sofferta, quasi folle, quella conquistata dall’Italia contro Israele nel match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Ai microfoni della Rai, Rino Gattuso ha commentato la prestazione degli azzurri: «C'era da morire oggi. Abbiamo subito gol assurdi, concediamo reti troppo facilmente. Questo è un problema mio, non dei ragazzi». Nonostante gli errori difensivi e le amnesie in fase di copertura, la squadra secondo il tecnico calabrese ha dimostrato carattere: «Dopo ogni schiaffone preso abbiamo avuto il coraggio di reagire. Ci teniamo la vittoria, fondamentale in ottica classifica».

Gattuso sottolinea anche gli aspetti tecnici da migliorare: «La gamba non era brillantissima, soprattutto giocando la seconda partita in pochi giorni. Dobbiamo lavorare sui riferimenti uomo su uomo e su qualche accorgimento tattico». Il Ct ha poi elogiato la mentalità del gruppo: «Nonostante non sia stata una grandissima giornata, c’è stato cuore e voglia di reagire. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Meriti ai ragazzi, li ringrazio».