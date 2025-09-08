Una vittoria sofferta, quasi folle, quella conquistata dall’Italia contro Israele nel match di qualificazioni ai Mondiali 2026. Ai microfoni della Rai, Rino Gattuso ha commentato la prestazione degli azzurri: «C'era da morire oggi. Abbiamo subito gol assurdi, concediamo reti troppo facilmente. Questo è un problema mio, non dei ragazzi». Nonostante gli errori difensivi e le amnesie in fase di copertura, la squadra secondo il tecnico calabrese ha dimostrato carattere: «Dopo ogni schiaffone preso abbiamo avuto il coraggio di reagire. Ci teniamo la vittoria, fondamentale in ottica classifica».

F.R.S.
Qualificazioni Mondiali, l’Italia di Gattuso soffre (troppo) ma lotta: Israele battuta 5-4

Gattuso sottolinea anche gli aspetti tecnici da migliorare: «La gamba non era brillantissima, soprattutto giocando la seconda partita in pochi giorni. Dobbiamo lavorare sui riferimenti uomo su uomo e su qualche accorgimento tattico». Il Ct ha poi elogiato la mentalità del gruppo: «Nonostante non sia stata una grandissima giornata, c’è stato cuore e voglia di reagire. Godiamocela, sono stati otto giorni incredibili. Meriti ai ragazzi, li ringrazio».