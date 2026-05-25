C’è anche Costantino Favasuli tra i 24 convocati dal ct ad interim della Nazionale italiana Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Una chiamata prestigiosa per l’esterno del Catanzaro, originario di Africo, che entra così nel nuovo corso azzurro inaugurato dopo il terremoto seguito alla mancata qualificazione ai Mondiali 2026.

Baldini è stato scelto dalla Figc come commissario tecnico temporaneo dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, arrivate in seguito al fallimento della corsa mondiale degli azzurri. Il tecnico toscano guiderà l’Italia nelle due gare di giugno, in attesa della nomina del nuovo ct definitivo.

Per queste amichevoli, Baldini ha deciso di puntare soprattutto sui giovani provenienti dal gruppo dell’Under 21, scegliendo calciatori motivati e pronti a rappresentare il futuro della Nazionale italiana. Tra questi figura anche Favasuli, premiato per la crescita mostrata nell’ultima stagione con la maglia del Catanzaro.

L’esterno calabrese si è distinto per continuità di rendimento, spinta sulla fascia e duttilità tattica, qualità che gli hanno permesso di attirare l’attenzione dello staff azzurro. Per lui si tratta di una convocazione che rappresenta un passaggio importante della propria carriera e che conferma il valore del percorso costruito negli ultimi anni.

La chiamata in Nazionale maggiore è motivo di grande orgoglio anche per Africo e per tutta la Calabria, che vede uno dei suoi giovani talenti approdare nel gruppo azzurro in un momento delicato ma anche di ripartenza per il calcio italiano.

Per il Catanzaro, invece, la convocazione di Favasuli rappresenta un’ulteriore conferma del lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani. Adesso per l’esterno giallorosso si apre una nuova sfida: vestire la maglia dell’Italia e provare a ritagliarsi spazio nel progetto tecnico avviato da Silvio Baldini.

I convocati