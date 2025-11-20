L’allenatore calabrese commenta il sorteggio dei play off per il Mondiale 2026: «Gli irlandesi sono fisici e non mollano mai»

«L’Irlanda del Nord è alla nostra portata. Servirà una grande partita, ma ce la possiamo giocare» è molto cauto Rino Gattuso nel commentare il sorteggio dei playoff mondiali.

«È una squadra che gioca nel suo stile, molto fisica – ha detto il ct azzurro a RaiSport – lotta sulle seconde palle». Quanto alla possibile finale, «conosciamo Galles e Bosnia, lo stadio di Cardiff mette in difficoltà tutti, ma ora concentriamoci sulla semifinale», ha aggiunto Gattuso, confermando che per la semifinale la sede possibile è Bergamo e auspicando di poter «avere una data per stare insieme un paio di giorni» con i giocatori, in uno stage.

«Abbiamo lasciato qualche giorno di stacco ai giocatori, per recuperare dalla figuraccia con la Norvegia – ha aggiunto Gattuso –. Quella partita dice tutta la nostra fragilità, mi tengo il primo tempo, ma non si può sparire dal campo come abbiamo fatto noi nel secondo tempo di Milano».

Gattuso è apparso preoccupato dal poco tempo a disposizione con la nazionale: «Ci siamo salutati all'undicesima giornata e ci rivedremo alla trentesima», ha notato. «Andrò in giro per parlare con i giocatori, sarebbe importante avere un paio di giorni, così come anticipare la giornata di campionato prima del playoff: in Turchia il campionato lo fa. Vediamo».

«La questione vera non è il modulo, la tattica – ha detto ancora il ct, ai microfoni di Sky Sport –. Dobbiamo lavorare invece sulla nostra fragilità. Se facciamo le cose bene e siamo competitivi, non possiamo poi commettere errori come l'altra sera. Io e il mio staff dobbiamo risolvere questo problema qui. Intanto – ha proseguito – studieremo l'Irlanda per capire come affrontarla e fare meno errori possibili».

«Gli irlandesi sono una squadra fisica, che non molla mai. Sappiamo da parte nostra che il nostro percorso è da migliorare, ma guardiamo con fiducia in avanti. Lo stage? Non sta a me decidere, ma certo più tempo abbiamo per stare insieme, meglio è», ha concluso Gattuso.