L’Italia cade in casa contro la Norvegia, 1-4 a San Siro, e Gennaro Gattuso incassa la prima sconfitta da ct alla sua sesta panchina. Una serata amara per gli Azzurri, già virtualmente destinati ai playoff, e che ora dovranno reagire in vista del percorso decisivo verso il Mondiale in programma a marzo 2026.

In conferenza stampa il ct calabrese non cerca alibi: «Io preferivo oggi che ci prendessero a pallonate, la rabbia è grande». Gattuso ammette che per un tempo la squadra aveva mostrato buone cose: «Non vi nego che per un tempo ero molto soddisfatto, molto contento per come la squadra ha tenuto il campo, come il pubblico ha spinto».

Ma il crollo della ripresa ha cambiato tutto. «C’è la consapevolezza che la gente vuole bene a questi ragazzi, però capisci che dopo le chiacchiere non bastano più. C’è da chiedere scusa, c’è da mettere la faccia perché è stata una serata che non meritava nessuno, specialmente chi è venuto allo stadio e chi ci ha visto da casa», ha aggiunto il ct, sottolineando il peso sul morale della sconfitta. Il pensiero di Gattuso è già rivolto al futuro, e il futuro dell'Italia si chiama play off, che gli azzurri giocheranno a marzo 2026: «Speriamo di riuscire a dare una gioia a tutti i nostri tifosi».