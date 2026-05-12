Jhonatan Narvaez firma la prima tappa italiana del Giro d’Italia 2026, imponendosi a Cosenza al termine della quarta frazione, 138 chilometri da Catanzaro al capoluogo bruzio, e conquista anche il premio speciale “Calabria Straordinaria”, riconoscimento legato al passaggio della corsa rosa nella regione. L’ecuadoriano della UAE Emirates-XRG regola lo sprint ristretto che decide una giornata intensa e selettiva, mentre l’italiano Giulio Ciccone, terzo al traguardo, si prende la maglia rosa strappandola all’uruguaiano Thomas Silva.

Il ritorno del Giro in Italia, dopo la partenza in Bulgaria, coincide con una tappa breve solo sulla carta ma capace di cambiare subito il volto della classifica generale. A fare la differenza è la salita di Cozzo Tunno, primo vero banco di prova dell’edizione 2026, dove il gruppo dei migliori aumenta il ritmo e Thomas Silva va in difficoltà, perdendo contatto nel momento decisivo e dicendo addio al simbolo del primato.

Nel finale verso Cosenza la corsa si accende ulteriormente. Orluis Aular prova ad anticipare i rivali, Ciccone resta agganciato per cercare secondi preziosi, ma Narvaez legge perfettamente il momento decisivo e negli ultimi metri piazza l’accelerazione vincente, irresistibile per i compagni di fuga.

La notizia più importante per i colori italiani è però la nuova leadership di Giulio Ciccone. L’abruzzese della Lidl-Trek corre con lucidità e personalità, resta sempre nelle posizioni che contano e sfrutta la crisi di Silva per conquistare la maglia rosa, rilanciando le ambizioni azzurre nella corsa.

Grande anche la risposta del pubblico calabrese. Migliaia di persone hanno accolto il passaggio della carovana rosa lungo il percorso tra Catanzaro e Cosenza, affollando strade, piazze e centri attraversati dalla corsa. A Cosenza entusiasmo lungo tutto il tracciato finale, con tifosi assiepati dietro le transenne e anche affacciati dai balconi per salutare il ritorno del Giro in Calabria in una cornice di grande partecipazione popolare.