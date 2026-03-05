Come di consueto, nel mese di marzo termina la regular season dei campionati Juniores regionali che mettono in vetrina diversi giovani interessanti nel panorama regionale. In attesa adesso della fase a eliminazione diretta è possibile fare qualche bilancio, con un focus dettagliato sul girone H. Una "passeggiata" si potrebbe dire la stagione del Bocale che ha praticamente monopolizzato il raggruppamento sopra citato.

Numeri folli

La squadra allenata da mister Luigi Cloro, infatti, ha chiuso la regular season con numeri impressionanti: quindici vittorie e un solo pareggio in sedici partite, per un totale di 46 punti e un abissale distacco dalla seconda classificata (la Pro Pellaro) di ben quindici lunghezze, ferma a quota 31. Un cammino praticamente perfetto che certifica la qualità del lavoro svolto durante tutta la stagione, e peccato se non è arrivato uno storico en-plein "macchiato" dal pirotecnico pareggio per 4-4 in casa della Deliese, alla penultima giornata. Numeri davvero folli che certificano la predominanza tecnica e qualitativa, basti pensare ai 62 gol fatti in sedici partite (ovviamente senza contare le due giornate di riposto forzato) per una media di quasi quattro a partita.

Il progetto parte dai giovani

Sorpresa neanche tanto, soprattutto se si pensa alla filosofia di questa società che da sempre fa dei giovani il suo punto di riferimento e non a caso il Bocale brilla e ha brillato (nelle stagioni precedenti) anche nelle altre categorie giovanili. A tal proposito, ecco le parole del patron Filippo Cogliandro: «Desidero fare i miei più sinceri complimenti ai ragazzi, allo staff tecnico e a tutte le persone che ogni giorno lavorano per la crescita del nostro settore giovanile. Questo risultato è frutto di impegno, sacrificio e passione. Ai nostri calciatori auguro il più grande in bocca al lupo per il proseguo del cammino, che li vedrà ora impegnati nella prossima fase, un ulteriore tassello di crescita e un momento di confronto ancora più prezioso. I nostri ragazzi hanno dimostrato grandi qualità e il progetto del Bocale, basato sulla valorizzazione dei giovani, si conferma vincente. Non è un caso che molti di loro siano già stati aggregati spesso alla prima squadra, diventando parte concreta del progetto biancorosso anche in prospettiva futura».

Crescita umana e sportiva

Alle congratulazioni si unisce anche il presidente Francesco Cuzzola, che ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal settore giovanile: «Questo successo rappresenta una grande soddisfazione per tutta la società. Il settore giovanile è il cuore del nostro progetto e vedere questi ragazzi crescere, maturare e raggiungere risultati così importanti è motivo di orgoglio. Complimenti ai calciatori, allo staff e a tutti coloro che contribuiscono quotidianamente alla formazione sportiva e umana dei nostri giovani. Una vittoria che rappresenta quindi non solo un traguardo importante sul campo, ma anche la conferma della bontà di un percorso che punta sulla crescita dei giovani e sul futuro del calcio».