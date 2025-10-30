L’ex allenatore della Nazionale e del Napoli è arrivato alla Continassa: prime foto e autografi con i fan bianconeri. Pomeriggio guiderà il primo allenamento

È iniziata l’era di Luciano Spalletti alla Juventus. All’accordo, ormai chiuso, manca solo la firma con l’ex allenatore della Nazionale e del Napoli che qualche minuto fa è arrivato alla Continassa per le visite mediche. L’accordo è fino al 30 giugno 2026, con opzione di prolungamento in caso di raggiungimento della qualificazione alla Champions League. Spalletti ha scattato le prime foto e firmato i primi autografi ai fan bianconeri presenti. Sessantasei anni, toscano di Certaldo in provincia di Firenze, subentra al croato Igor Tudor esonerato dopo la sconfitta con la Lazio.

Un annuncio ufficiale, ritardato da questioni tecniche e di opportunità, atteso per oggi pomeriggio. Il tecnico toscano guiderà anche la seduta pomeridiana di allenamento della squadra. La presentazione è prevista per domani con l’allenatore toscano che firmerà un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione.