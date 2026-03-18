Il calciatore racconta: «Qualche mese fa ho subito un infortunio al ginocchio, da ottobre però grazie allo staff tecnico sono cresciuto e ne sono felice»

Nel calcio a volte la difesa è il miglior attacco e, di questo, ne sa qualcosa la Pro Pellaro che nella venticinquesima giornata del campionato di Promozione B ha battuto 2-1 l'Atletico Maida, centrando il suo sesto risultato utile consecutivo e difendendo l'attuale quinto posto in classifica che vorrebbe dire playoff. La difesa è il miglior attacco, si diceva, perché la vittoria è interamente firmata dal difensore Antonio Foti autore di una doppietta.

Difensore goleador

Tre punti pesanti portati a casa dunque, grazie alla freddezza da centravanti del già menzionato Foti che si esprime così, ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo affrontato una squadra ostica e che aveva giocatori importanti e di categoria superiore, nel primo tempo però siamo riusciti a concretizzare quanto abbiamo creato e siamo riusciti a sbloccarla. Da lì la gara è stata in discesa, anche se nella ripresa siamo entrati in campo un po' scarichi e ci hanno fatto il gol, riaprendo il match. Poi è normale che abbiamo sofferto un po' più del previsto perché loro ci credevano».

Un Foti rigenerato, soprattutto dopo lo stop: «Qualche mese fa ho subito un pesante infortunio al ginocchio con conseguente operazione, da ottobre però grazie allo staff tecnico e prestazioni sono costantemente cresciute e di questo ne sono felice».

Obiettivo playoff

I bianconeri proseguono dritti verso il loro obiettivo che non nascondono: «L'intento è mantenere il quinto posto e arrivare prima della Bovalinese, siamo una squadra che ci crede fino alla fine anche nei novanta minuti e questa è una caratteristica da non sottovalutare».