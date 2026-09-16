"Noi vogliamo andare questa vittoria", gridava la Curva Sud ad inizio partita e la Reggina li ha accontentati consolidando il primato nella classifica del Girone I. L'Avola non è stata una pratica semplice ma è durata solo mezz'ora. Per trenta minuti, nel primo tempo, la manovra degli amaranto lascia un po' a desiderare con i padroni di casa più vittime di se stessi che del gioco dei siciliani, complici qualche disattenzione e imprecisione di troppo. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa però Alma che al 42° conclude in rete una delle poche ed efficaci ripartenze amaranto. Da lì in poi la partita è in discesa e al 45° il raddoppio è firmato da Magrassi. Il secondo tempo diventa quasi una formalità, con le rete di Domenico Girasole che esalta gli oltre cinquemila accorsi al Granillo, dove a brillare è il solito Toscano, motorino inesauribile della fascia sinistra. A calare il poker ci pensa Jallow, al quale Alma regala la gioia del gol servendogli un assist davanti alla porta.



La partita

Squadre in campo agli ordini del direttore dii gara Sabatino Ambrosino di Nola, coadiuvato dai guardalinee Vincenzo Paone e Luca Arcella, mister Marchionni rivoluziona la squadra, geta nella mischia Baldan al posto di Fazio, mentre vanno in panca Baggi, Acquadro e Abonckelet per fare spazio a Laaribi, Specker e Rossetti. In avanti confermato Alma che sarà affiancato da Magrassi che rimpiazza l'indisponibile Reis.

La partita ci mette un po' a salire di ritmo, gli amaranto non vanno mai in difficoltà e al 12° con Alma vanno anche in gol, viziato però da un fuorigioco della stessa punta. Al 20° è Laaribi a provarci su calcio di punizione ma non sorprende Simplico che devia in angolo. A partita on decolla e al 25° è l'Avola ad andare vicino al vantaggio con una incursione dalla fascia destra che sorprende Toscano, ma la palla finisce sul fondo.

Nella ripresa il copione non cambia. La Reggina gestisce il doppio vantaggio ma non rinuncia ad attaccare, sfiora il terzo gol con Alma e rivive la favola dei fratelli Girasole: questa volta è Domenico ad entrare e segnare con un colpo di testa su angolo di Laaribi, diventando così tra i gol più veloci, se non il più veloce, della storia amaranto.. dopo la rete annullata a Rossetti, al 20° è Lagonigro a mettersi in evidenza parando in tuffo una bella punizione di Calderone. Ci prova anche Jallow in acrobazia trovando la parata di Simplico. Gli amaranto possono permettersi anche di sbagliare un rigore con Alma, che poi serve una palla al bacio per Jallw che firma così il primo gol in amaranto.