La 26esima giornata del girone I di Serie D impone alla Reggina un immediato cambio di rotta. Gli amaranto, reduci dal ko nel derby contro la Vigor Lamezia e con soli cinque punti conquistati nelle ultime quattro partite, devono tornare alla vittoria al “Granillo” contro la Sancataldese per ridurre il distacco dalla vetta, attualmente occupata dall’Igea Virtus (a +5 su Barilla&Co). La Reggina – che gioca, in via eccezionale, stasera alle 20 –potrà inoltre guardare con attenzione allo scontro diretto tra la capolista e la terza in classifica, la Nissa, per approfittare di eventuali passi falsi.

Esordio “bollente” sulla panchina della Vibonese per mister Danilo Fanello, che in settimana ha preso il posto di Antonello Capodicasa. I rossoblù ospitano al “Razza” il Savoia secondo in classifica e sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona rossa della graduatoria.

Match impegnativo anche per il Sambiase, che al “D’Ippolito” attende l’Athletic Club Palermo, quarto in classifica ma con una partita da recuperare.

Infine, la Vigor Lamezia vola nel Cilento desiderosa di continuare a stupire: i biancoverdi arrivano al match contro la Gelbison con un filotto impressionante, avendo conquistato cinque vittorie nelle ultime sei partite.