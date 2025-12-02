Vittoria in trasferta della DB Rossoblù Luzzi, che nella dodicesima giornata di Eccellenza espugna il campo della Rossanese con un prezioso 2-1, centrando tre punti che alimentano in modo concreto le ambizioni play off della formazione guidata da Mario Magarò. Un successo che pesa, soprattutto perché arrivato al termine di una gara intensa, giocata con personalità e gestita con maturità nei momenti cruciali.

La sfida si sblocca con il vantaggio luzzese firmato da Azzinnaro, bravo a capitalizzare un’azione ben orchestrata dai rossoblù. La Rossanese reagisce e, in inferiortià numerica, trova il pari con Fioretti. La DB Luzzi, però, torna a spingere e trova il gol vittoria con Federico.

Con questo risultato, la squadra di Magarò – subentrato poche settimane fa a Rosario Salerno – continua il suo percorso di crescita. Da quando siede sulla panchina rossoblù, il tecnico ha messo insieme 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, numeri che hanno trasformato il volto del campionato della squadra di Luzzi, ora distante soltanto due punti dalla zona play off. Un successo che dà morale, consapevolezza e soprattutto classifica. La DB Rossoblù Luzzi ora ci crede davvero.

Al termine della partita, l’allenatore ha commentato così la prestazione dei suoi: «Tre punti importantissimi, quelli conquistati oggi al Rizzo – ha detto il tecnico ai microfoni del nostro network – . Era una partita fondamentale per noi per cercare di risalire. Siamo in crescita, e sapevamo di affrontare una squadra in difficoltà che doveva vincere per forza. Siamo stati bravi, forse un po’ ingenui sull’1-0 a prendere l’1-1. In dieci non ce lo possiamo permettere. Ma abbiamo reagito, ed è questo che conta.»

Sull’episodio del pari rossanese in inferiorità numerica, Magarò riconosce l’errore: «La gestione del vantaggio numerico è stata sbagliata. Una disattenzione della linea difensiva, forse anche di comunicazione, ha generato quel gol. Però siamo stati bravi a riconquistare il risultato.»

Infine, uno sguardo alla classifica: «Questa è la seconda vittoria consecutiva in campionato. Dobbiamo dare continuità perchè solo così possiamo risalire.»