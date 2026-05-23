VIDEO | Emozioni di oggi e di ieri sul truck LaC che ha ospitato il direttore sportivo e lo schiacciatore della prima squadra, neopromossa in A2, della Sportspecialist. Oggi potrebbe essere il giorno della femminile Puliservice, impegnata in gara due a Rossano dove potrebbe concludere la sua corsa e salire in serie B

Reduci dalla finalissima playoff che li ha visti, in un palaCalafiore festante, trionfare e conquistare la promozione in A2 battendo Belluno 3 a zero, sul truck LaC sono venuti a trovarci il direttore sportivo della Domotek volley, Cesare Pellegrino, e lo schiacciatore Enrico Lazzaretto.

Con Cesare Pellegrino si mescolano emozioni e amarcord. Spazio anche a bilanci particolarmente positivi.

«Un'emozione incredibile, soprattutto perché non ci aspettavamo un pubblico così numeroso. C’era davvero tantissima gente ed è stato davvero bellissimo vedere tutte quelle persone lì a tifare per noi. Ed è stato ancora più bello poterle premiare con la vittoria di un campionato che non capita certo tutti gli anni. Poi questa è stata davvero un’annata strepitosa in cui siamo stati la squadra che nello sport italiano abbiamo vinto di più, insieme a Perugia in Superlega. Un triplete con la Coppa Italia del Monte, la Supercoppa e infine la promozione. Un’annata davvero strepitosa e irripetibile. Emozioni che vivo con grande gioia e che mi riportano indietro nel tempo, ai miei trascorsi in campo con la Jonica Agrumi anche con Billy Gurnari, oggi direttore tecnico della Domotek. In serie A abbiamo sfiorato la promozione in Superlega per diverse volte.

Adesso non sono in campo a giocare ma accanto ai ragazzi sempre e con loro ritrovo comunque quelle emozioni di un tempo, quando il pubblico riempiva il palaBotteghelle, dove per altro abbiamo dovuto disputare la gara 1 della finalissima playoff. Era un periodo con tante squadre reggine in serie A. Reggio era una città tra le più importanti in Italia per lo sport. Noi vogliamo contribuire a riportarla in auge. Siamo già al lavoro con il direttore generale Marco Tullio Martino, con il team manager Mirko Crucitti con mister Antonio Polimeni anche se adesso occorre riprendere un pò di fiato, dopo un campionato lunghissimi che ci ha tenuti impegnati fino adesso e dopo un anno intenso di attività di promozione anche nelle scuole per coinvolgere bambini, ragazzi, genitori e dirigenti scolastici. La grande pallavolo torna se mette radici e noi siamo riusciti a riportare i bambini al palazzetto per guardare il volley



Quei bambini pieni di entusiasmo che hanno circondato Enrico Lazzaretto e compagni. Un abbraccio davvero affettuoso. Tanti giovanissimi e bambini in festa a chiedere autografi e foto.

«È stata davvero un’emozione grandissima. Mi sono sentito a casa e parte di qualcosa di importante. Desidero cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che sono venuti a sostenerci e che ci hanno dato davvero una grossa a anche in campo.

Belluno è stato un avversario importante, degno di una finalissima play-off. Stimo tanti dei giocatori che ho sfidato. Una squadra veramente ostica, forte mentalmente. Anche stando sotto, rimangono sempre in partita, non mollano mai. Noi, probabilmente, siamo stati un po' più bravi nei particolari e poi ha inciso molto il fattore campo. Il pubblico del palaCalafiore si è sentito davvero tanto».



Enrico Lazzaretto viene dalla bellissima Padova ma a Reggio sta bene. Qui vive con la fidanzata Livia con la quale condivide la passione per la cucina.

«Il mare vicino e un bel clima. Poi si mangia davvero bene. Reggio mi ha accolto a braccia aperte già l'anno scorso. Questo è il mio secondo anno e magari non sarà l’ultimo, dipende dal nostro coach e dalla sua voglia di riconfermarmi per l'anno prossimo».



Intanto la Sportspecialist ha ancora una sfida aperta in questa stagione, quella di oggi pomeriggio con il volley femminile. Da qui gli auguri rivolti da Cesare Pellegrino ed Enrico Lazzaretto a mister Giglietta e alla Puliservice.



Dopo la vittoria in casa al Palacsi di Gallina, le atlete di mister Franco Giglietta e Luciano Azzarà cercano la vittoria decisiva per conquistare la serie B, già oggi contro la forte Rossano, che ha vinto la Coppa Calabria “Memorial Sergio Sorrenti” proprio contro la Puliservice.

Appuntamento alle ore 19 a Rossano per la grande sfida. Qualora la gara 2 non dovesse sorridere alle amaranto, la promozione in serie B sarà essere decisa in gara 3 sul parquet reggino del palaBoccioni il prossimo 30 maggio.





